Sigue la activación del Meteocam con avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas en Toledo y Ciudad Real

112 De Castilla-La Mancha - JCCM

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, sigue manteniendo la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) durante el día de hoy, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en toda la región, tras los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que prevé avisos naranjas por fuertes lluvias y tormentas en la comarca toledana de Los Montes de Toledo y en la ciudadrealeña de Montes Norte y Anchuras, con precipitaciones de más de 30 mm en una hora, acompañadas localmente de granizo grande y rachas de viento muy fuertes. Avisos que comenzarán a partir de las 14.00 horas y se extenderán durante todo el día.

Además, la Aemet mantiene también avisos de nivel amarillo, por lluvias intensas y tormentas, con precipitaciones de más de 15 mm en el resto de las comarcas de las provincias de Toledo y Ciudad Real, así como en La Alcarria de Guadalajara. En el caso de la comarca de la Sierra de Alcudia y Madrona de Ciudad Real se podrían superar los 25 mm. En todas estas comarcas las tormentas podrían ir acompañadas de granizo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Hay que recordar que, a las 20.30 horas de ayer, lunes día 5 de octubre, la Dirección del Plan actualizó la situación operativa de la provincia de Albacete que, tras las inundaciones ocurridas en la localidad de Madrigueras, se encontraba en Fase de Emergencia --Situación Operativa 1--. De esa manera, y ante las previsiones favorables de AEMET para esta provincia y la finalización de los trabajos prioritarios de recuperación, que afectan al normal funcionamiento de servicios básicos para la población, en la tarde de ayer se decidió la bajada de nivel, por lo que toda la región se encuentra en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--.

Por lo que respecta al número de incidentes, gestionados por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, cabe señalar que desde la activación del Meteocam el pasado jueves, y hasta las 8.00 horas de hoy, se han registrado un total de 582. De ellos, la mayor parte se han producido en la provincia de Albacete, 205; seguida de la provincia de Ciudad Real con 150; en Toledo se han contabilizado 130; 64 en la de Cuenca; y, por último, 33 en Guadalajara.

Desde la Dirección del Meteocam se sigue aconsejando que las lluvias señaladas por los avisos de Aemet, aunque sean de nivel amarillo, al tratarse de fenómenos tormentosos, pueden ser intensos localmente, por lo que es fundamental que la población extreme la precaución y siga todas las recomendaciones de autoprotección, en base a los consejos emitidos diariamente por el Servicio de Emergencias 1-1-2.

Desde la activación del Plan, el Servicio del 1-1-2 ha venido informando a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que pudieran establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimasen oportunas.

La evolución de las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias, así como las posibles actualizaciones en las previsiones emitidas por parte de la Aemet, serán valoradas por la Dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca en la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias y tormentas.

CONSEJOS A LA CIUDADANÍA ANTE EL TEMPORAL Y FUERTES LLUVIAS

Consulte la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circule por vías principales.

No estacione a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables.

En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el turismo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, si va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendido por una riada.

Finalmente, se deben evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.