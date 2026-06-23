Sigüenza acogerá del 25 al 27 de septiembre el Día de la Provincia con música y actividades populares

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega y la alcaldesa seguntina, María Jesús Merino. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Sigüenza será la sede del Día de la Provincia de Guadalajara de 2026, una celebración que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre y que combinará actos institucionales con una amplia programación cultural, musical y festiva dirigida a toda la ciudadanía.

Así lo han anunciado este martes el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega durante una rueda de prensa en la que ha acomparecido con la alcaldesa seguntina, María Jesús Merino, y en la que han avanzado que el acto institucional de entrega de reconocimientos se celebrará el viernes 25 de septiembre, a las 19 horas, en el Parador de Turismo de Sigüenza.

A partir de ese momento arrancará un fin de semana con numerosas actividades populares que tendrán como epicentro el parque de La Alameda.

El programa incluirá promoción de productos de la provincia, pasacalles, talleres artesanales, actividades infantiles, vermús musicales, actuaciones de grupos locales, bailes tradicionales y una paella popular, además de dos conciertos de primer nivel cuyos nombres se darán a conocer próximamente.

La alcaldesa de Sigüenza ha mostrado su satisfacción por la elección de la ciudad para albergar esta celebración provincial y ha asegurado que el municipio estará "a la altura" de un acontecimiento que servirá para poner en valor "todo lo bueno que tiene Guadalajara".

Merino ha destacado además que el Día de la Provincia coincidirá con la organización de un foro sobre despoblación y vivienda en el que se reivindicarán medidas para facilitar el acceso a la vivienda y la aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio, cuestiones que considera fundamentales para el desarrollo de los pueblos de la provincia.

La celebración llegará en un momento especialmente significativo para Sigüenza, inmersa junto a Atienza en la recta final de su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO, un proyecto que, según las administraciones implicadas, está contribuyendo al crecimiento económico y demográfico de la comarca.