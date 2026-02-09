Sigüenza espera poder elevar a la Unesco su expediente definitivo para ser Patrimonio de la Humanidad entre 2027 y 2028

Archivo - Catedral de Sigüenza. - JCCM - Archivo

GUADALAJARA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha avanzado que espera que "entre 2027 y 2028" se pueda elevar a la Unesco el expediente definitivo para la candidatura seguntina a convertirse en Patrimonio de la Humanidad.

Así lo ha detallado Merino en una entrevista con Europa Press, en la que ha destacado que esta es "una carrera de fondo" aunque Sigüenza ha conseguido ir "agigantando" los pasos gracias a su trabajo, ya que logró entrar en la lista indicativa "en tiempo récord".

La alcaldesa ha explicado que Sigüenza cuenta con un comité de expertos "con más de cien personas" que están trabajando en la candidatura, así como un presidente del Consejo Rector que está "totalmente vinculado y hace todo lo que puede para que la candidatura vaya lo más rápido posible" y un experto en la materia que está preparando ese expediente definitivo.

Pero para llegar a ese punto, aclara Merino, aún quedan varios pasos, entre ellos que el Consejo de Patrimonio Histórico de España acepte la candidatura.

MUCHO TRABAJO PREVIO

En este punto, la alcaldesa ha puesto en valor que desde Sigüenza se ha tenido que "trabajar mucho previamente" porque "había muchas cosas que mejorar" para alcanzar los estándares necesarios para participar en la carrera por ser Patrimonio de la Humanidad.

"Conseguir ser Patrimonio Mundial requería que teníamos que hacer una serie de deberes a lo largo de los años para conseguir ese objetivo", ha abundado, entre los que ha destacado aspectos como la rehabilitación del patrimonio o la regulación del tráfico en el casco histórico.

En cuanto al patrimonio, Merino ha remarcado el Plan de Sostenibilidad Turística puesto en marcha por el Ayuntamiento seguntino, incluyendo trabajos en la señalética, la gestión del tráfico rodado, las iluminaciones artísticas o la ubicación de párquines disuasorios.

Todo ello acompañado de otras actuaciones como las reformas en el Parador, enterramiento de cableados, trabajos en la Catedral o una actuación en las Salinas de Imón, que también tiene un expediente "arduo y complicado" en el que se está trabajando para proceder a su ejecución.

En paralelo, ha añadido, el Ayuntamiento también ha confirmado con la Diputación una obra para realizar una variante en la ciudad, algo que también era "otra de las cosas importantes dentro de la candidatura".

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

Para María Jesús Merino, alcanzar el logro de ser Patrimonio de la Humanidad supondría "un antes y un después" para la ciudad, no solo de manera directa a través del turismo sino también de forma indirecta para el resto de sectores "no solo de Sigüenza sino de toda la comarca de la Sierra Norte y, sin duda, de la provincia de Guadalajara".

Además, también ha querido acordarse de Atienza, con la que van "de la mano" en esta candidatura que ha sido "generosa desde el primer día". "No quisimos que fuera solamente Sigüenza sino que abarcara todo un área, porque además es una candidatura que habla del paisaje, de ese paisaje cultural que va entre Sigüenza y Atienza, entre el valle del río Dulce y el río Salado. Lo que queremos es que se conozca esa exclusividad a nivel universal que tiene nuestro paisaje", ha manifestado.