Simón solicita "unidad" en torno a la violencia machista: "Necesitamos a todos para aislar a los maltratadores"

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara SImón, durante la rueda de prensa. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

PSOE aprueba en solitario el informe de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha del año 2024 TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha defendido que la violencia machista requiere de "unidad" y de "consenso", por lo que ha mostrado su apoyo a la resolución aprobada en la Comisión de Igualdad y presentada desde el Grupo Socialista relativa al informe de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha del año 2024. Un informe que ha sido aprobado en solitario por los socialistas, ya que PP y Vox han votado en contra.

"Nos necesitamos a todos para aislar a los maltratadores", ha enfatizado la responsables de las políticas de Igualdad desde la tribuna de oradores de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde hoy se ha debatido esta resolución que ha llegado al pleno sólo con el apoyo de los socialistas.

La consejera castellanomanchega ha lamentado que el consenso en torno a la violencia machista se haya "difuminado" por culpa de un partido como Vox y también del Partido Popular, al que ha acusado de "blanquear" y "dar espacio a quienes niegan e insultan a las víctimas".

"No se puede estar pactando con una mano, con un partido como Vox, que niega la violencia machista, y luego con la otra mano estar firmando acuerdos o pedir consenso al Partido Socialista. Yo de verdad espero y confío de que podamos volver a ese consenso".

Pero para poder volver a ese consenso, ha advertido Sara Simón, el PP tiene que "romper" todos los acuerdos que tienen con Vox y no puede dejar manipularse por los de Santiago Abascal "como lo suelen hacer a menudo". "Hoy es un buen día para poner esto como ejemplo".

Asimismo, Simón ha mostrado su deseo de que "ojalá" llegue el día en el que no sean necesarias leyes que protejan especialmente y específicamente a las mujeres "porque no exista una violencia estructural que se ejerza sobre nosotras por el mero hecho de ser mujeres".

"Que aún hoy exista violencia no significa que esta ley o el conjunto de leyes que tenemos en nuestro país y los marcos internacionales y que todos los instrumentos que se desarrollan en torno a ellas hayan fracasado. Al contrario, estas leyes nos permiten seguir identificando y aflorando la violencia machista. Nos ayudan a combatirla y nos permiten acompañar a las víctimas para ayudarlas a tener una nueva vida", ha apostillado la consejera.

VOX EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN

Desde Vox, su diputado Luis Blázquez, ha defendido que Vox aborda este tema "con seriedad" y ha abogado por políticas que protejan a todas las víctimas, que castiguen "con firmeza" a los agresores, que se evalúen por sus resultados y no por su carga ideológica, y que "no utilicen el sufrimiento de las víctimas como arma política".

Por todo ello, ha dicho, los de Abascal no pueden apoyar una resolución que "insiste en el mismo enfoque ideológico, de forma excluyente", y que, a su juicio, "no ha logrado erradicar el problema" y, además, "fractura el consenso social imprescindible para combatir este problema".

"Las víctimas merecen unidad, eficacia y verdad y no charlitas, cursillos, consignas y etiquetas ni dogmas", ha apostillado Blázquez.

PP PIDE CONSENSO

La diputada del PP Itziar Asenjo ha confiado en que el PSOE sea hoy capaz de "rectificar" porque "el consenso es posible cuando hay voluntad real y cuando hay voluntad política", algo que ocurrió --ha recordado-- con el pacto de Estado contra la violencia de género, donde se alcanzaron 200 medidas con una gran mayoría parlamentaria.

"La posición del Partido Popular en este ámbito es totalmente clara. Políticas públicas eficaces, evaluables, control y transparencia, consenso institucional que les pedimos hoy y por supuesto centrarnos en las víctimas", ha abundado.

La 'popular' ha advertido de que la lucha contra la violencia de género exige "coherencia", leyes que estén bien hechas, sistemas de protección que "funcionen" y valentía política para poder reconocer errores y después corregirlos. Así, ha pedido al PSOE que haga lo que se debe hacer que "es abandonar el doble discurso, anteponer la protección real y por llegar a un consenso y a un acuerdo".

PSOE CRITICA A PP Y VOX

Por parte de los socialistas ha tomado la palabra la diputada Charo García Saco, quien ha lamentado que el PP convierta el informe de 2024 de la Ley para una Sociedad Libre de la Violencia de Género en una "excusa" para desgastar al Gobierno, al tiempo que ha afeado al PP por no apoyar la resolución de este año, algo que atribuye a Génova.

La socialista cree que esta Cámara debería ser un lugar donde las mujeres encuentren "una respuesta unánime" y, aunque no siempre "pensemos igual", ha dicho la socialista, "hay asuntos que están por encima de los cálculos políticos y la violencia de género es un terreno donde tendríamos que marcar la diferencia".

También ha cargado contra Vox por hablar de "la mal llamada violencia de género". "Nombrarla es el primer paso para combatirla y ustedes todavía no han sido capaces", ha reprochado a los de Vox, a quienes ha criticado por querer derogar la Ley Integral para una Sociedad Libre y Violencia de Género en Castilla-La Mancha. "Salva vidas", ha enfatizado.