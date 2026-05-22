Simpatizantes y detractores de la exposición 'Like a Virgin' se cruzan rosarios y soflamas a las puertas del Infantado

Simpatizantes y detractores de la exposición 'Like a Virgin' se enfrentan a las puertas del Infantado - EUROPA PRESS / BELÉN MONGE

GUADALAJARA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La puerta del icónico Museo del Infantado, monumento de la ciudad de Guadalajara que alberga el Museo Provincial, ha vivido en la tarde de este viernes un enfrentamiento dialéctico protagonizado por simpatizantes y detractores de la exposición 'Alonso Cano. Like a Virgin', una muestra cuyo cartel expone a un hombre caracterizado de virgen y que recibió esta semana la denuncia de Abogados Cristianos.

En este clima, se han difundido por redes sociales a lo largo de la jornada sendas convocatorias de concentración a las puertas de esta infraestructura museística. Por un lado, una invitación a acudir a las 18.00 horas a rezar un rosario bajo el lema 'Madre, Virgen y sagrada: no manipulada'; y por otro, una segunda convocatoria etiquetada como 'Trae tu silla y palomitas, más arte y menos censura'.

Ambos bandos, nutridos por decenas de personas, han coincidido en el espacio y en el tiempo a las puertas del museo de forma pacífica y separados por un cordón policial.

La primera de las convocatorias, que ha concentrado a cerca de un centenar de personas rezando un rosario entre las que se encontraban algunos curas y algunas monjas, venía suscitada "en respuesta al cartel de 'Alonso Cano: Like a Virgin'".

La concentración de los defensores de la cultura, de su lado, han contraprogramado los rezos con eslóganes y soflamas a la que también se han sumado cerca del centenar de personas. 'Menos rosarios y más salarios', 'Vivimos en el siglo XXI'; 'El arte no entiende de religión'; 'Ni censura ni sermón'; o 'Donde ves pecado yo veo arte', son algunos de los cánticos con los que han querido contrarrestar los rosarios que se rezaban enfrente.

DENUNCIA DE ABOGADOS CRISTIANOS

Fue el pasado martes cuando Abogados Cristianos presentaba un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara solicitando la retirada cautelarísima de la exposición, inaugurada el pasado 7 de mayo en el Museo de Guadalajara, ubicado en el Palacio del Infantado.

Las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos se enmarcaban dentro de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Gobierno regional, organismo que autorizó la exposición y del que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara, donde actualmente se exhibe, tal y como informó la entidad.

Consideraban en su denuncia que la imagen del cartel anunciador tergiversaba la obra 'Virgen de la Leche' de Alonso Cano, algo que se producía "mediante fotografías y montajes visuales". "La exposición incluye representaciones blasfemas de la figura de la Virgen María mediante corsés, cuero, lencería erótico-fetichista y travestismo", lamentaban.

La Escuela de Arte Elena de la Cruz, impulsora de la exposición, defendió la muestra entonces. Del mismo modo, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Amador Pastor, apuntaba esta semana que la muestra no pretendía ridiculizar símbolos religiosos, sino "reinterpretar" la estética vinculada al arte sacro.

Explicó entonces que la muestra fue organizada junta a los estudios de diseño de moda de la escuela artística y que el objetivo planteado al alumnado era reinterpretar vestuarios inspirados en obras de arte barrocas.