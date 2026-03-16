Un simulacro de emergencias con cinco escenarios provocará cortes de tráfico este miércoles en Cuenca

Reunión para abordar el simulacro de emergencias en Cuenca. - JCCM

CUENCA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cuenca se prepara ya para el simulacro de emergencia por inundaciones que tendrá lugar este miércoles, 18 de marzo, enmarcado en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), organizado por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno regional.

La actuación llevará consigo el envío de un ES-Alert que incluirá de forma destacada la palabra SIMULACRO para que la población entienda que se trata de esta circunstancia.

Según informa el Consistorio, éste constará de cinco escenarios que se desarrollarán desde las 9.15 hasta las 14.00 horas en el eje desde la Puerta de Valencia hasta el Puente de San Antón.

En la Plaza de España se montarán carpas con el hospital de campaña y el albergue para evacuados, a la vez que será la zona de recepción de medios e intendencia.

Por su parte, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) se instalará en la Plaza de la Constitución y será el camión que tiene la Dirección General de Protección Ciudadana.

CORTES DE TRÁFICO Y RESTRICCIONES DE APARCAMIENTO

El simulacro supondrá restricciones de tráfico y aparcamiento. Concretamente, estará cortado el tráfico de subida al Casco Antiguo desde Puerta de Valencia de 9.15 a 10.15 horas, mientras que de 11.00 a 12:30 horas solamente podrán acceder por esta entrada vehículos que puedan circular por la calle del Peso según dimensiones.

En este último tramo horario, de 11.00 a 12.30 horas, estará además prohibida la subida y bajada al Casco Antiguo desde Puente de la Trinidad.

El resto de cortes de tráfico durante el desarrollo del simulacro serán puntuales y afectarán sobre todo a la zona del Parque del Huécar.

Por su parte, estará prohibido el estacionamiento en las Plazas de El Salvador y de la Audiencia y en las calles La Esperanza, Solera, Cristo del Amparo, Doctor Galíndez, Parque del Huécar, Virgen de la Luz y Gregorio Catalán Valero, así como en el lateral derecho del Paseo del Júcar bajando desde San Antón hasta la curva.

SIMULACRO POR INUNDACIONES EN UN CONTEXTO DE SEMANA SANTA

El simulacro recreará un episodio de lluvias intensas y persistentes por las que el Huécar y el Júcar experimentarán una recogida de aguas de elevada magnitud y, con ello, una súbita crecida que sobrepasará el cauce ordinario, provocando inundaciones en la zona urbana.

Todo ello en el contexto de la celebración de Semana Santa en la ciudad, que presenta así una afluencia multitudinaria de personas. De este modo, con el simulacro se ensayarán las técnicas para estar prevenidos, ejecutar la coordinación de medios entre las diferentes administraciones y que la ciudadanía conozca la implantación de los planes de emergencia.

Se pide a la ciudadanía comprensión y paciencia ante las posibles molestias que la ejecución del simulacro puedan provocar, recordando que estos ejercicios se hacen para garantizar la seguridad de todos y todas en el caso de ser necesario.