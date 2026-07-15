Sindicato SIBF responde a Mercedes Gómez que los bomberos forestales no son "una campaña de rebajas"

Sindicato SIBF se concentra en Toledo el 16 de julio - SINDICATO SIBF

TOLEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) ha respondido a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que los bomberos forestales no son "una campaña de rebajas". "No somos trabajadores de usar y tirar. No somos un refuerzo estacional. No somos una campaña de verano, ni una campaña de Navidad, ni un escaparate comercial. Somos un servicio público de emergencias".

Así ha reaccionado el sindicato un día después de que la consejera castellanomanchega, en relación a la protesta convocada para este jueves en Toledo, explicaba, entre otras cuestiones, que el personal de refuerzo no se puede hacer fijo en la empresa pública Geacam. "Esto es como la campaña de verano de El Corte Inglés o el refuerzo que se realizan en la hostelería en los meses de verano para poder apoyar la atención al público", añadía la consejera.

Hoy, desde el Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF), muestran su "más absoluta sorpresa" por las declaraciones realizadas por la consejera de Desarrollo Sostenible sobre la concentración convocada para este jueves en Toledo, especialmente porque esta concentración, según informan, "no nace por casualidad ni del capricho", ya que como explican, desde el año pasado vienen solicitando una reunión con la consejera para trasladarle personalmente las reivindicaciones de los bomberos forestales y explicarle en persona, cuál es la realidad que vive el operativo de Geacam.

Una reunión que "por desgracia" nunca se les ha concedido, aseguran en nota de prensa. Por eso, apuntan, "es cuanto menos contradictorio" que ahora afirme públicamente que sus reivindicaciones ya se conocen y que todo debe debatirse en la mesa negociadora del convenio colectivo. Afirman que si la consejera realmente hubiera querido conocer de primera mano las demandas de colectivo, "no estaríamos donde ahora estamos".

El SIBF aclara que cuando exigen 122 días como un mínimo para el personal interino, están denunciando "una situación de precariedad inadmisible" y ponen como ejemplo que este verano existen trabajadores contratados durante 70, 80 o 90 días y, con suerte, 120 o 122. Apuntan que esta no es la forma de gestionar un servicio público de emergencias que protege a Castilla-La Mancha frente a unos incendios forestales cada vez más frecuentes y más prolongados.

Por ello piden que las bolsas de empleo permanezcan abiertas durante todo el año para cubrir bajas, vacaciones, permisos y compensaciones de jornada. Aclaran que un dispositivo de emergencias no puede perder capacidad operativa precisamente cuando más se puede necesitar debido a temporalidades laborales.

Pero si hay unas declaraciones que merecen una respuesta contundente, afirman, son aquellas en las que la consejera compara el trabajo de los bomberos forestales con la campaña de verano de la hostelería o con la campaña comercial de grandes superficies como El Corte Inglés. "Esa comparación no solo es desafortunada; resulta profundamente irrespetuosa hacia unos profesionales que arriesgan su vida para proteger la de los demás".

"Los bomberos forestales no vendemos camisetas", explican desde el SIBF, "no servimos mesas y no reforzamos una campaña comercial. Intervenimos en incendios forestales, rescates, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos y otras emergencias. Trabajamos en condiciones extremas, con temperaturas superiores a los 40 grados, poniendo en riesgo nuestra integridad física para proteger vidas humanas, viviendas, infraestructuras y el patrimonio natural de Castilla-La Mancha".

Exponen que querer comparar un servicio público esencial con una campaña comercial demuestra "una preocupante falta de sensibilidad hacia un colectivo" que lleva años sosteniendo el operativo "con profesionalidad, sacrificio y, con una precariedad que la propia Administración sigue sin resolver".

Y, dentro de "dicha precariedad curiosamente", recuerdan como la consejera "vuelve a omitir" la principal reivindicación del SIBF: la integración del personal de Geacam como personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es por ello que afirman que esto "no es un simple olvido". "Es una reivindicación que la Junta evita mencionar porque supone abordar el verdadero debate sobre el modelo de gestión de un servicio público esencial".

Por último afirman que la concentración del 16 de julio "no pretende abrir un conflicto"; pretende abrir un diálogo que llevan más de un año solicitando sin éxito. "La consejera aún está a tiempo de escuchar a quienes cada día, con profesionalidad y compromiso, protegemos los montes y a la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Porque para hacerse una fotografía en un aniversario como el de los 20 años de Geacam sí tuvo tiempo; ahora le toca encontrar tiempo para escuchar a quienes hacen posible que ese servicio público exista".