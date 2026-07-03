Sindicatos, Cecam y Junta crean una comisión sobre aumento de bajas laborales dentro del Consejo de Relaciones laborales

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TOLEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) y el Gobierno autonómico, en el marco del Consejo de Relaciones Laborales de Castilla-La Mancha, han creado una comisión --aún por denominar-- para abordar el incremento de las bajas laborales.

En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha avanzado que esta comisión ha tenido ya un primer encuentro, y este jueves, día 2 de julio, volvió a reunirse para "intentar aproximar posiciones" e intentar poner nombre a dicha comisión.

Precisamente, hace unas semanas el presiente de Cecam, Ángel Nicolás, tenía que pedir disculpas tras llamar "memos" a quienes se cogen la baja por salud mental. Unas declaraciones que para Patricia Franco fueron "desafortunadas", pero que ya contaron --ha recordado-- con las disculpas del presidente de la patronal regional.

La consejera castellanomanchega ha defendido que "conviene no trivializar con estos temas", ya que es un asunto que afecta a muchas personas, y que "a veces hace estragos".

Ha reconocido que el aumento de las bajas laborales es una situación que genera "muchísimo desconsuelo y desconcierto a las empresas", sobre todo en aquellas donde tienen dificultades en la cobertura de las plazas, por lo que se ha puesto a disposición de patronal y sindicatos para, "entre todos", intentar atajar el incremento de las bajas laborales.

En el marco del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha, recuerda Franco, ha habido acercamientos de posturas por parte de la patronal y sindicatos en muy diversos temas, y considera que el aumento de las bajas laborales no puede ser un tema que se les resista. Lo primero, ha dicho, es intentar hablar todos en el mismo lenguaje y, segundo, "evitar que los profesionales y las empresas vivan esto como una batalla campal", ya que "no es saludable".

"Cuando el principal problema que tenemos en muchas empresas y sectores es la falta de mano de obra, no parece un buen elemento de marketing el arrojarnos la falta de responsabilidad de los trabajadores en nuestras organizaciones. Creo que hay que basarse en buenas prácticas que estén haciendo algunas empresas donde a lo mejor el sentimiento de pertenencia sea mayor", ha abundado.

Partidaria de analizar también el por qué se producen esas bajas, ha dicho que el incremento de las bajas laborales no solo se da en Castilla-La Mancha sino en toda España. De hecho, Castilla-La Mancha está "en la franja baja", ha subrayado.

Durante la entrevista, la consejera ha destacado que ella "nunca iría a trabajar a una empresa donde el mensaje sea que mis compañeros futuros de trabajo no están yendo a trabajar de manera injustificada". "No me parece un buen lugar para ir a trabajar".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En materia de negociación colectiva, Franco se ha puesto "el gorro" de autoridad laboral, ya que su Consejería tiene las competencias de ser autoridad laboral y, por tanto, "con el Jurado Arbitral sentarnos en los conflictos e intentar que la negociación colectiva prospere y llegue a buen término en nuestra región".

"Nosotros como autoridad laboral siempre somos respetuosos y cautos en lo que es nuestro papel intermediador, porque al final son aproximaciones de todas las partes", ha dicho la consejera, después de que los sindicatos de la región lleven tiempo quejándose de la parálisis en la negociación de convenios acusando a la parte empresarial.

"Es verdad que se han hecho avances en lo que ha sido la negociación colectiva y esto han sido, yo creo, acuerdos que se han propiciado en el seno sindical y en el ámbito de la patronal, pero quedan convenios que están pendientes todavía de renovación", ha admitido.

Es por ello que la consejera ha apelado "a la madurez y a la profesionalidad" de todas las partes para que reviertan en intereses compartidos, que "son que el mayor capital que tienen las empresas para seguir creciendo en nuestra región".

SINIESTRALIDAD LABORAL

Sobre siniestralidad laboral también ha hablado la titular de Economía, Empresas y Empleo de la región, quien ha dejado claro que "la seguridad y salud en el trabajo no depende solo de la administración pública, depende de que los empresarios apliquen los planes de seguridad y salud laboral no como mero trámite sino por convicción; y depende también de que los trabajadores exijan el uso de los elementos de prevención cuando están trabajando en el día a día".

Franco cree que, en el seno del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, el Gobierno regional tiene que ser proactivo y lanzar propuestas para intentar reducir las cifras de siniestralidad. "El índice de incidencia está bajando en los datos que llevamos del acumulado del año en un 8,1%, si no me falla la memoria, pero lógicamente hablar de descenso en el índice de incidencia cuando están creciendo los accidentes mortales, pues a nadie nos debe dejar tranquilos".

"Tenemos que ir afinando un poco más en el trabajo en el Instituto a evitar los accidentes laborales que se producen por condiciones materiales. Yo creo que esto es algo que tenemos todos que grabarnos a fuego porque sinceramente no puede haber un mortal más en Castilla-La Mancha debido a una falta de línea de vida", en referencia a los sistemas de protección contra caídas para trabajos en altura.

Dicho esto, ha querido poner sobre la mesa que se ha conseguido reforzar muchísimo el número de inspectores y subinspectores de Trabajo que hacen su labor en Castilla-La Mancha. "Si cuando llegamos estábamos en 75, no recuerdo bien la cifra exacta, ahora estamos hablando de 129 inspectores y subinspectores".

Además, en el ámbito educativo se están poniendo en marcha experiencias conjuntas con la Consejería de Educación para sensibilizar desde edades muy tempranas a quienes serán los empresarios y empresarias y trabajadores y trabajadoras del mañana.