Sindicatos se concentran este viernes a las puertas del Hospital de Ciudad Real para reivindicar la carrera profesional

Asamblea en el hospital de Ciudad Real para informar a los trabajadores de las medidas a adoptar por parte de los sindicatos para la recuperación de la carrera profesional. - CSIF

CIUDAD REAL 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes sindicales de CSIF, SATSE, USICAM, USAE, CCOO, CESM y UGT han celebrado este jueves una asamblea en el salón de actos del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) para informar a los trabajadores de las "medidas de presión" a adoptar para recuperar la carrera profesional; un derecho, congelado desde febrero de 2012, que convierte al Sescam "en el único servicio de salud de toda España" que no tiene reconocido grados nuevos de carrera profesional a sus trabajadores desde hace 14 años y mantiene, a día de hoy, este sistema paralizado.

Los sindicatos, que han hecho un llamamiento a todos los trabajadores para que secunden la nueva concentración que tendrá lugar este viernes, 10 de abril, a las puertas del HGUCR, consideran que aunque la reunión mantenida el pasado 26 de marzo con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para reactivar las negociaciones fue "positiva", la propuesta planteada sigue siendo "mejorable".

Durante la misma, según han informado los sindicatos en nota de prensa, el Sescam presentó un borrador y emplazó a las organizaciones sindicales a una segunda reunión que tendrá lugar el próximo 14 de abril.

Pese a ello, los siete sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del Sescam han decidido mantener, de momento, el calendario de movilizaciones previsto hasta la fecha, por lo que instan a los trabajadores a seguir concentrándose para reivindicar la carrera profesional.

La de mañana será la tercera gran movilización en unidad de acción en el presente año tras las llevadas a cabo el 10 de febrero en Albacete y 2 de marzo en Toledo, a lo que se suman las continuadas protestas en actos públicos del Gobierno regional.