Sindicatos convocan a los trabajadores de Correos de la región a concentrarse en Toledo el 8 de noviembre

CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre --organizaciones sindicales con el 85% de la representación en Correos-- han convocado una concentración en Toledo el próximo 8 de noviembre en la que participarán trabajadores de Correos de toda la región. Posteriormente se llevarán a cabo concentraciones en las capitales de provincia.

Además hay convocadas tres jornadas de huelga general, los días 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre. Todas estas movilizaciones responden, según aseguran los sindicatos, a "la falta de respuestas" por parte del Gobierno, Hacienda, Fomento, SEPI y la propia dirección de Correos, según han informado los representantes de los trabajadores en nota de prensa.

La secretaria provincial de CCOO Correos de Guadalajara, María López, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por dar "la callada por respuesta" y le ha recordado que "cuando estaban en la oposición estaban a favor de todo" lo que exigían los sindicastos al Ejecutivo anterior. "El PSOE nos ha acompañado en todas las movilizaciones y ahora nos tiene olvidados, siendo que seguimos reivindicando las mismas cosas", ha afirmado López.

"Correos sigue con un déficit tremendo, con una plantilla muy reducida, lo que afecta principalmente a las poblaciones pequeñas; en la capitales parece notarse algo menos, aunque hay zonas con un reparto que ya no es eficiente de lunes a viernes como era".

"Muchos días no se puede llegar a un pueblo a repartir porque no se cubre si una persona sufre una baja o porque es tanto el volumen de trabajo que es imposible hacer todo el recorrido completo. Hay trabajadores de Correos en los servicios rurales que tienen hasta 19 pueblos para repartir, lo que es imposible e inviable", ha denunciado López.

PLANTILLA

Además, aseguran los sindicatos, se niegan a reponer plantilla de los 15.000 empleos que se han perdido desde 2008 en el país, unos 60 en la provincia de Guadalajara, sin descartar que se puedan perder más.

"Correos no tiene ningún plan estratégico, tenemos un nuevo presidente que tampoco mueve un plan para que nos situemos como punteros en el reparto de paquetería y seguimos con un convenio obsoleto que la empresa no respeta", ha afirmado López, quien ha exigido un nuevo convenio donde haya una subida salarial que recompense el esfuerzo a los trabajadores, el mejor valor que tiene la empresa y que no han recibido ninguna recompensa por su esfuerzo.

Los sindicatos denuncian que el salario lleva estancado siete años, un cartero está cobrando 1.000 euros, y reclaman más empleo fijo, reduciendo la eventualidad. "Hay un porcentaje altísimo de personas que tienen contratos de trabajo de 4 horas y una familia con 4 horas cobrando 500 euros sí llega no puede vivir. Esto es una empresa pública y esto no se puede consentir", ha apuntado López.

Por último, los sindicatos advierten de que si la situación persiste, la movilización no solo se intensificará este otoño, sino que se prolongará a lo largo de 2019.