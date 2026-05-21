Los sindicatos denuncian la muerte del trabajador en un accidente laboral en Alhambra

CIUDAD REAL 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las centrales sindicales UGT y CCOO han lamentado y denunciado la muerte de un trabajador en una finca del municipio de Alhambra, en la provincia de Ciudad Real, este jueves, reiterando su reclamación de medidas urgentes para detener la siniestralidad en los puestos de trabajo.

"Basta ya, no se puede ir a trabajar y perder la vida", ha insistido la secretaria general de CCOO de Ciudad Real, Esther Serrano, quien traslada a la familia y allegados el más sentido pésame y pone el sindicato a su disposición para cualquier actuación que puedan necesitar.

CCOO ha subrayado que con el fallecimiento de este trabajador son ya cinco los accidentes laborales con resultado de muerte en la provincia de Ciudad Real.

Además, han apuntado que la agricultura es el tercer sector en el que se producen más accidentes de trabajo, por detrás de la construcción y la industria manufacturera. Según los últimos datos, correspondientes al primer trimestre, en la provincia de Ciudad Real se han registrado 89 accidentes laborales con baja en la agricultura.

Por parte de UGT Castilla-La Mancha han trasladado, a través de su coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, su "profunda preocupación por la evolución de los datos de siniestralidad laboral que se están registrando este 2026 en nuestra región. Necesitamos soluciones urgentes para acabar con esta lacra, y una mayor sensibilización y formación en riesgos laborales".

"La tendencia al alza nos preocupa mucho, además estamos detectando que se incrementan especialmente los accidentes graves y mortales, y también los accidentes in itinere, que han subido un 6,1%", ha declarado Ortega. "En este caso en concreto, estamos hablando de un sector con una alta siniestralidad y con una baja presencia de los sindicatos. Algo, que como ya se ha demostrado en múltiples ocasiones repercute en la siniestralidad laboral. Allí donde están los sindicatos hay menos accidentes laborales. Y con maquinaria y vehículos en muchos casos obsoletos y que no pasan los controles necesarios. Muchos de los accidentes producidos en el sector de la agricultura y la ganadería se podrían evitar con el uso de estructuras de protección antivuelco y el cinturón de seguridad", ha advertido.

La responsable sindical ha reiterado la necesidad urgente de sacar adelante una nueva normativa de prevención de riesgos laborales acorde al siglo XXI. Y la incorporación de la figura del delegado territorial de prevención. "Esa figura es vital para que en este tipo de centros de trabajo al aire libre donde es difícil el acceso de la comunidad preventiva pueda haber una representación sindical que proteja la salud de todos los trabajadores y trabajadoras".