Sindicatos denuncian recortes en campaña de incendios y piden reunión con Gómez: "Bombero forestal, precario laboral"

Concentración de bomberos forestales en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que representan a bomberos forestales en Castilla-La Mancha han denunciado este jueves en una concentración en Toledo "recortes" en la campaña de este año, de los que han responsabilizado "directamente" a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y con la que han reclamado reunirse, acusándola de hacer caso omiso a sus demandas.

'Bombero forestal, precario laboral', 'Consejera dimisión', 'Si esto no se arregla, huelga huelga huelga' han sido algunos de los lemas que han coreado representantes de los sindicatos CCOO, CSIF, SIBF, UGT, USO, Solidaridad Obrera, SPPLB y STAS en la Plaza de Zocodover.

Manuel Amores, presidente del Comité Intercentros de CCOO, ha señalado que con esta reivindicación "llueve sobre mojado", porque "año tras año, los recortes del Gobierno de Castilla-La Mancha están ahí", precisando que si la campaña dura 122 días, en este tiempo no está el dispositivo al completo, lo que supone peligro para los trabajadores y para el monte.

Respecto a la negociación del convenio, ha reconocido que sí se ha abierto con la empresa Geacam, pero esta negociación se está realizando "con cero euros", haciendo responsable directa a la consejera del ramo de esta situación.

"Se está negociando un convenio y ella no quería saber nada. Ella es la responsable de los recortes que se están haciendo en este dispositivo. Es la primera responsable de todas esas consecuencias y venimos aquí a quejarnos de ella, de la consejera y del gobierno de esta región", ha aseverado.

En este punto, ha avisado de "decisiones futuras" que tendrá que decidir el Comité Intercentros, y sobre si cabe una huelga en esta campaña, ha señalado que es algo que tiene que decidir todas las organizaciones sindicales.

UGT: BOLSAS DESIERTAS

De su lado, Iván Sarro, de UGT, ha denunciado la precariedad de las bolsas de trabajo señalando que a los aspirantes se les ofrece entre 60 y 90 días de trabajo al año, situación con la que una familia no puede subsistir.

"¿Qué familia puede subsistir con 60 o 90 días de trabajo al año? Ninguna. Por eso las bolsas se están quedando desiertas. No hay gente en las bolsas para cubrir las posibles bajas. Y eso es lo que conlleva que las unidades estén inoperativas a lo largo de todo este verano", ha afirmado.

Esto genera "acumulación, carga de trabajo y más problemas laborales", ha afirmado Sarro, al tiempo que ha acusado a Gómez de "desfachatez" por no atender una reunión que están "solicitando continuamente" para que les explique "qué es lo que quiere hacer con este dispositivo".

Elisa Sánchez, del SIBF, ha incidido en que el encuentro con la consejera se ha solicitado desde el año pasado. "Parece que no tiene tiempo, parece que no hay tiempo en la agenda para determinadas cosas, porque para actos institucionales sí", ha aseverado.

Asimismo, ha reclamado que "como personal esencial y de emergencia" los bomberos forestales deberían "ser personal laboral de la Junta" y que "no haya ninguna empresa mediadora". "Esa es nuestra máxima y es lo que de verdad exigimos y por eso queremos que la consejera nos escuche", ha demandado Sánchez, que ha denunciado que "el estatuto básico de bomberos forestales no se está aplicando como se debe de aplicar".

"MENOS TIEMPO DE ACTIVACIÓN"

De su lado, Iván Moncada, de CSIF, ha criticado que en la región haya una campaña de incendios 122 días en la que el dispositivo no está al completo, cuando ahora hay "mayor riesgo de incendios y peores condiciones climáticas para que haya incendios".

Ha lamentado que haya "menos tiempo de activación", pues "no hay apenas unidades que estén activadas los 122 días". En extinción, hay unidades que tienen 96 y 100 días de trabajo, ha indicado.

"La consejera está tomando actuaciones muy kamikazes y está poniendo en riesgo no solo los montes, sino la vida de los profesionales que están dando servicio de extinción", ha afirmado Moncada, apuntando que hay trabajadores que "han salido directamente del paro y se ponen a dar un servicio de extinción sin tener la formación ni la experiencia adecuada".

Ha citado algunos ejemplos de esta situación: en la provincia de Guadalajara, "uno de los dos turnos toda la Sierra Norte está sin vigilancia y no lo cubren, torretas de vigilancia que no cumplen con la normativa", así como la situación de los camiones nodriza, "solo uno por provincia".