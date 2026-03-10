Sindicatos nacionales recogerán las aportaciones de trabajadores de Sescam al anteproyecto de ley del Estatuto Marco

Sindicatos nacionales de sanidad en el Hospital Universitario de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) podrán realizar sus aportaciones al anteproyecto de Ley del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, tras la asamblea informativa que han realizado este martes los responsables de Sanidad a nivel nacional de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Satse.

En declaraciones a los medios, los representantes sindicales han trasladado que el objetivo es explicar a los trabajadores "más de 100 mejoras que están incluidas en esta norma" y todas aquellas que, con su tramitación, se van a seguir reivindicando.

Por su lado, la responsable de Acción Sindical y Desarrollo Profesional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Lucía García, ha destacado que, tras 23 años, se establece una norma con "cien medidas muy importantes", entre ellas el reconocimiento de jubilaciones, de la jornada de 35 horas o la desaparición de la jornada de 24 horas de guardia.

"Nuestra intención ha sido que nuestros trabajadores y trabajadoras estén contentos en su entorno, donde le echamos muchísimas horas, dejamos a nuestras familias para venir a trabajar y qué menos que estemos en condiciones óptimas", ha afirmado García.

La representante de CCOO ha afirmado que en este sindicato han colaborado todos los trabajadores afiliados y se han materializado "todo lo que ellos han puesto encima de la mesa".

De su parte, Paloma Repila, representante de Satse en el Departamento de Acción Sindical, se ha mostrado abierta a cualquier tipo de apreciación, tomando "el pulso" del personal que forma parte del Hospital Universitario toledano.

"Amplias medidas en conciliación o limitación de las horas trabajadas" son algunas medidas que se plasman en "un documento muy exhaustivo" que "sienta las bases de un futuro mejor para todos los profesionales", ha defendido la representante de Satse.

Por su lado, Begoña Bayel, de UGT, que ha recordado que "costó mucho" el proceso para alumbrar esta norma, ha destacado, entre las medidas recogidas, la "clasificación profesional" retribuida, la jubilación anticipada y parcial para el personal estatutario o la jornada de 35 horas, que hay comunidades que no tienen.

"Hemos sido cautos a la hora de hacer este anteproyecto ley, en el cual no hemos invadido competencias de comunidades autónomas. Necesitamos un estatuto que es el marco de todo el personal estatutario, de todos los trabajadores y trabajadoras. Todos tenemos cabida dentro del Estatuto", ha afirmado.

C-LM, DE LAS MÁS BENEFICIADAS

Fernando Hontangas, presidente del sector de sanidad de CSIF, ha puesto en valor que más del 85% de las medidas planteadas por el sector sanitario "están recogidas en el anteproyecto de ley", aunque queda mucho por hacer, por que aún falta el trámite parlamentario.

Castilla-La Mancha quizás sea "una de las comunidades más beneficiada" si sale adelante el anteproyecto de ley, un mensaje que ha lanzado "al Gobierno de Castilla-La Mancha, porque es la única comunidad autónoma que tiene bloqueada la carrera profesional desde hace muchísimos años".

A su juicio, "no va quedar otra que presupuestar la carrera profesional para los trabajadores del Sescam, más allá de las otras cien medidas" que van a beneficiar a los trabajadores de la Administración sanitaria regional.