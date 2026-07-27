Sindicatos y patronal trasladan su apoyo a los afectados por los incendios en C-LM y en el país

Personal de la UME apagando fuegos en viviendas y naves en Piedralaves, durante el incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila, Castilla y León (España). El teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervenció - Fernando Sánchez - Europa Press

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha y la Confederación de Empresarios en la región (Cecam) han trasladado un mensaje de apoyo a los afectados por los incendios en esta Comunidad autónoma y en el resto del país.

En un acto junto con la consejera de Igualdad, Sara Simón, para la firma de un convenio en apoyo al colectivo LGTBI, los representantes sindicales y de la patronal han tenido una especial mención a la situación que vive la región y el país respecto al fuego.

Desde UGT, Lola Alcónez ha deseado una "pronta" vuelta a sus casas de los desalojados y que sufran "las menores pérdidas posibles". Ha recordado que tienen a su disposición cuatro días de permiso retribuido si tienen dificultad para acceder a sus puestos de trabajo y las empresas tienen otras herramientas como pueden ser los ERTE si se han visto muy afectadas por estos incendios.

Ha afirmado que "para combatir el impacto de los incendios forestales, lo mejor es que no se produzcan", y para ello ha abogado por "reforzar la prevención mediante una adecuada gestión del monte, contando con los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios".

"Una detección temprana, una respuesta rápida y una intervención eficaz. Invertir en prevención y en recursos evitará estos grandes incendios, protegerá a la población, preservará el patrimonio natural", ha remarcado, haciendo alusión a los profesionales que combaten el fuego.

En este sentido, ha confiado en las medidas del Gobierno central para "restablecer la normalidad" en este tipo situaciones en la que las que los incendios "están suponiendo una catástrofe real", favoreciendo que trabajadores y empresas las puedan implantar "cuanto antes y de una manera casi en automático", sin "esperar a que se anuncien medidas específicas"

CCOO

Por su lado, desde CCOO, su secretario general, Javier Ortega, ha mandado "un mensaje de apoyo y de solidaridad a todas las personas que han sido afectadas o que están siendo afectadas por esta dramática situación de los incendios", asi como "un mensaje de ánimo a las personas que están trabajando duramente para evitar que estos incendios se produzcan y que cuanto antes finalicen".

Respecto a las medidas de las administraciones para trabajadores en estos casos, ha confiado en que este martes el Consejo de Ministros tome alguna decisión al respecto, con el objetivo de dar "cierta agilidad, en circunstancias de estas características" para que se pudieran preservar "la seguridad y la salud de los trabajadores, asi como el funcionamiento habitual y normal de las empresas en situaciones de excepcionalidad".

Por su lado, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha expresado su solidaridad y apoyo a todas las personas que se están viendo afectadas "por los terribles incendios que están golpeando distintos puntos de nuestro país", así como "a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias, personal de extinción y protección civil o voluntarios"

Ha reseñado "su enorme profesionalidad, esfuerzo y compromiso con el único objetivo de proteger a las personas y seguir luchando sin descanso contra las llamas". "Nuestro recuerdo y apoyo están hoy con las víctimas y con quienes luchan sobre el terreno para hacer frente a esta tragedia", ha afirmado Nicolás.