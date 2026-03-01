Sindicatos sanitarios marchan este lunes en Toledo para pedir el reconocimiento de la Carrera Profesional

Sindicatos sanitarios protestan a las puertas del Hospital Universitario de Toledo. - SINDICATOS

TOLEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 2 de febrero, los siete sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial --CCOO, UGT, CSIF, SATSE, Usicam, USAE y CESM-- se concentrarán de nuevo en la puerta del Hospital Universitario de Toledo, desde donde se desarrollará una marcha hasta la sede del Sescam.

Esta protesta, que arrancará a las 11.00 horas, coincide con el 14 aniversario de la paralización de la carrera profesional en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,

Los representantes sindicales denuncian que el Gobierno de Castilla La Mancha les "impide progresar", ya que "no reconoce el tiempo trabajado, la formación, el compromiso ni el desempeño en su desarrollo profesional".

"Flaco favor se hace al sistema cuando muchos trabajadores actualmente se quieren ir a otras comunidades donde sí tienen reconocida esta experiencia", alertan.

Las organizaciones denuncian que, dependiendo de la categoría, "un grado un licenciado puede estar dejando de ganar al mes unos 311 euros y 1.246 euros si es de grupo 4. En el nivel más bajo, están perdiendo entre 80 y 300 euros mensuales".

Los componentes de la mesa sectorial destacan "la unidad de acción y la transversalidad" de este movimiento, que "afecta a todos y todas por igual". De ahí que se mantengan firmes en el desarrollo de las movilizaciones, a la espera de que sean llamados para negociar en los términos ya expuestos.

CCOO, UGT, CSIF, SATSE, USICAM, USAE y CESM critican que Castilla La Mancha es la única comunidad donde no se ha devuelto este derecho, que supone "un recorte retributivo a la vez que deja en el limbo el desarrollo, formación y méritos profesionales de los y las profesionales estatutarios".