Los sistemas de gestión de emergencias de 112 y Policía de Albacete se integran para mejorar el servicio a la ciudadanía

El director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, y el concejal de Seguridad y Movilidad de Albacete, Alberto Reina. - JCCM

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

Mejorar la comunicación y la gestión de aquellas situaciones de urgencia o emergencia en la ciudad de Albacete, en las que actúa la Policía Local, tras llamadas recibidas en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, relacionadas con su ámbito de competencia, es el objetivo de la integración de las plataformas tecnológicas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

De esta manera, la plataforma de gestión del Servicio de Emergencias 112 regional se integra con el sistema de gestión de incidentes que posee la Policía Local de Albacete, con lo que se conseguirá el intercambio de datos e información de manera automática y en tiempo real, sin dependencia exclusiva del teléfono, fruto de la firma del protocolo que se ha suscrito entre ambas partes y en la que han estado presentes el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, y el concejal de Seguridad y Movilidad de Albacete, Alberto Reina. Dicho protocolo ya ha entrado en vigor, ha informado la Junta en nota de prensa.

La nueva integración, que se convierte en la primera de esta naturaleza que se materializa con un Cuerpo de Policía Local en la Comunidad Autónoma, permitirá tanto al Servicio 112 como a la Policía Local de Albacete obtener los datos iniciales de la alerta, la confirmación de la recepción y de la actuación que se realiza, la actualización de la información que se vaya generando durante la gestión de la emergencia, no solo con este cuerpo policial, sino con las actuaciones de otros recursos intervinientes, y la resolución del incidente.

Para hacernos una idea del volumen de gestión de incidentes que se lleva a cabo desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, en relación con la Policía Local albaceteña, durante el año 2025 se tramitaron un total de 6.461 intervenciones desde la Sala de Coordinación. De esta manera, con la integración de los sistemas se conseguirá incrementar la coordinación que se llevaba a cabo hasta el momento.

La integración de los sistemas del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 y la Policía Local albaceteña ha sido posible tras meses de trabajo conjunto, gracias al cual se ha procedido a la redacción y adopción de protocolos de actuación, así como a la puesta en marcha de los certificados técnicos oportunos.

El cambio de la plataforma de gestión de emergencias en el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha se llevó a cabo en marzo de 2019, con el fin de actualizar y modernizar el sistema a través del cual se administran los incidentes.

El objetivo de la Dirección General de Protección Ciudadana es impulsar la integración de las plataformas de gestión de incidentes de los Cuerpos de Policía municipales y Servicios de Extinción de Incendios de la región, contribuyendo a la mejora en la comunicación y coordinación en la gestión de incidentes o ante situaciones de emergencias extraordinarias, tal y como ya se ha conseguido con otros recursos como el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias, con los que ya existen protocolos de integración suscritos con el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.