Los socialistas toledanos instan al Congreso a aprobar la reforma del Estatuto de C-LM "con el mayor respaldo posible"

TOLEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la provincia de Toledo ha mostrado su apoyo firme a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha durante la celebración este sábado de su Comité Provincial, una actualización normativa que responde a los retos actuales de la región, "fortalece los derechos de la ciudadanía y consolida el modelo de progreso impulsado durante más de cuatro décadas de autogobierno".

Por ello, dicho órgano ha trasladado un mandato político claro al ámbito estatal, instando al Congreso de los Diputados, que ya ha dado luz verde a la toma en consideración, a aprobar la reforma del estatuto "con el mayor respaldo posible".

El vicesecretario general de Política Municipal, Francisco Rodríguez, que según informa el partido ha atendido a los medios, ha subrayado que "Castilla-La Mancha y los municipios de Toledo merecen un estatuto a la altura de su desarrollo, de su realidad social y de la ambición colectiva con la que miramos al futuro".

"Este texto blinda derechos, amplía garantías y consolida una región cohesionada y con igualdad de oportunidades viva donde viva cada persona".

Rodríguez ha puesto en valor que la reforma incorpore avances clave para la región y la provincia, desde el refuerzo de los derechos sociales y de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, hasta la protección de menores, mayores y personas con discapacidad. Asimismo, ha resaltado que el nuevo estatuto garantizará un acceso equitativo a los servicios públicos en todo el territorio, con especial atención al medio rural, "uno de los compromisos irrenunciables para seguir combatiendo la despoblación y generando oportunidades".

El vicesecretario de los y las socialistas de la provincia de Toledo también ha destacado la relevancia de que Castilla-La Mancha reconozca el derecho al agua como derecho fundamental, con un enfoque de uso preferente para consumo humano y desarrollo económico, social y agrícola. "Es un avance histórico, una reivindicación de justicia que fortalece nuestra tierra y protege nuestro futuro", ha señalado.

Entre otros elementos de modernización, los socialistas ponen el foco en que la reforma incluye nuevas competencias en inteligencia artificial, derechos digitales y sostenibilidad ambiental, así como la ampliación de la representación parlamentaria, "garantizando una democracia más plural, participativa y adaptada a la realidad del siglo XXI".

PIDEN EL MAYOR RESPALDO POSIBLE EN EL CONGRESO

La organización provincial subraya que este apoyo amplio debe reflejar "el sentir mayoritario de la ciudadanía castellanomanchega", comprometida con un modelo de región que avance en derechos, cohesión territorial y modernización institucional.

Del mismo modo, han remarcado que el texto apuesta por una financiación autonómica justa y suficiente, adecuada a la dispersión territorial, el envejecimiento poblacional y el coste efectivo de los servicios públicos. Motivos por los que "Castilla-La Mancha necesita una financiación que responda a su realidad. Este Estatuto lo recoge y lo defiende con claridad".

Rodríguez también ha puesto en valor el consenso alcanzado en torno a la reforma, subrayando que "este Estatuto es fruto del acuerdo y del trabajo serio; es la voz de una región madura que quiere seguir avanzando en derechos, servicios públicos y oportunidades para todos y todas".

Asimismo, el vicesecretario general de Política Municipal ha transmitido el apoyo de los y las socialistas de la provincia de Toledo a la defensa del agua para la región.

"No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos que nadie. Por eso apoyamos rotundamente que l presidente Emiliano-García Page y el Gobierno de Castilla-La Mancha hayan incluido en la reforma del Estatuto de Autonomía el blindaje de los derechos en materia de agua de Castilla-La Mancha".