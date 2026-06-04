Las sombras chinescas clausuran este sábado en Guadalajara el ciclo cultural 'Reflejos de Oriente'

Archivo - Salón Chino del Palacio de la Cotilla en Guadalajara - JCCM - Archivo

GUADALAJARA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara concluye esta semana el programa cultural 'Reflejos de Oriente', una iniciativa que desde el pasado 23 de mayo ha acercado las tradiciones más ricas y milenarias de Asia Oriental a los vecinos y visitantes de la capital alcarreña.

El cierre de este ciclo tendrá lugar este sábado, 6 de junio, en las instalaciones del histórico Palacio de la Cotilla, consolidando el éxito de participación alcanzado en las semanas previas. La actividad elegida para la clausura, titulada 'Sombras chinescas: Cuentos en la penumbra', está especialmente diseñada para el disfrute de familias con niños y niñas a partir de los 4 años.

A través de este milenario arte escénico, los asistentes podrán descubrir de manera didáctica y fascinante el origen del Año Nuevo chino mediante la historia de Nian, el legendario monstruo que cada invierno descendía de las montañas en busca de los corazones más tristes. La narración correrá a cargo de Irene Jiménez, reconocida bibliotecaria y narradora, quien guiará este teatro de sombras bilingüe e interactivo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La propuesta invita a los espectadores a adentrarse de lleno en una tradición colmada de farolillos, la simbología protectora del color rojo y los buenos deseos para el porvenir. Además, como complemento excepcional y único a la representación, cada pase de 15 minutos de duración se completará con una posterior visita guiada al icónico Salón Chino del Palacio de la Cotilla, una joya patrimonial del siglo XIX única en España.

Las reservas pueden formalizarse de manera digital a través del canal oficial de la Oficina Municipal de Turismo turismo.guadalajara.es, el correo electrónico turismo@aytoguadalajara.es, llamando al teléfono 949 887 099 o de forma telefónica o presencial.