STE C-LM suspende a la Junta en el curso escolar y anuncia movilizaciones para resolver "problemas estructurales"

El responsable de Acción Sindical en STE en la región, Lorenzo Alberca, y el responsable de Política Educativa, Fernando Villalba. - STE

TOLEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STE de Castilla-La Mancha ha otorgado un suspenso a la gestión de la administración en el curso escolar 2025/2026, advirtiendo además de que pondrán en marcha movilizaciones para el próximo curso.

Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa el responsable de Acción Sindical en STE en la región, Lorenzo Alberca, y el responsable de Política Educativa, Fernando Villalba, quienes han incidido en que la educación pública regional termina el año escolar "sin recuperar los derechos perdidos" y con problemas estructurales que, "lejos de resolverse, continúan agravándose".

Para el sindicato, el Gobierno autonómico ha "dejado pasar una oportunidad" para revertir recortes "arrastrados" desde el año 2010 y han asegurado que la reducción de horas lectivas no ha ido acompañada de los recursos necesarios para afrontarla.

Así, en el caso de los maestros, esto ha obligado a los centros a repartir los apoyos disponibles, reduciendo su eficacia, y en el caso de Secundaria la medida llega "tarde" y resulta "insuficiente" ante la carga de trabajo y la burocracia actual.

De igual modo, han puesto el foco en que el alumnado con necesidades específicas y de apoyo educativo se ha incrementado en un 281% en los últimos 20 años "mientras los apoyos siguen siendo insuficientes", por lo que reclaman más personal en áreas como Orientación, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como que todo el alumnado con estas características compute en las ratios.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

En cuestiones salariales, los responsables de STE han alertado de la pérdida de poder adquisitivo del profesorado. Según los datos que han recopilado, entre 2010 y 2025 el IPC regional ha aumentado un 40,7%, mientras que los salarios de los maestros se han revalorizado un 19,6% y los de Secundaria un 18,5%. Esto supone, apuntan una pérdida actual de poder adquisitivo del 21,7%. Tal y como han subrayado desde la organización sindical, a esta situación se suma que no se han recuperado las pagas extras recortadas en 2010.

En este sentido, han puesto de manifiesto que, aunque el presupuesto de Castilla-La Mancha ha pasado de 9.617 millones de euros en 2010 a 12.903 millones en 2026, el peso de la partida destinada a Educación ha bajado del 21,4% al 19,3%. "El presupuesto se ha recuperado, pero no para educación", apuntan.

El sindicato ha advertido, además, de que Castilla-La Mancha continúa por debajo de la media nacional en gasto público por estudiante en centros públicos, una situación que han relacionado con los resultados académicos de la región.

BUROCRACIA, CONFLICTOS Y DESGASTE EMOCIONAL

Así las cosas, Lorenzo Alberca ha explicado que las causas del malestar docente son, principalmente, la burocracia, la falta de recursos, las ratios, un clima de trabajo "cada vez más conflictivo" en las aulas y el desgaste emocional, así como "la sensación de que no cuentan con el respaldo de la administración y de la sociedad".

Un tema este último que, ha señalado, se demuestra en el "aumento de las agresiones, no solo verbales sino ya físicas", con casos "muy fuertes".

En este sentido, Fernando Villalba ha remachado que el 88,27% de los docentes de Castilla-La Mancha perciben que las agresiones al colectivo, ya sean verbales o físicas, han aumentado, una percepción que está incluso por encima de la media nacional, que se sitúa en el 84%.

MOVILIZACIONES

Con respecto a las movilizaciones anunciadas para el próximo curso escolar, Alberca ha aseverado que la comunidad educativa "está despertando poco a poco" y ha centrado sus críticas en el Gobierno regional, a quien, ha dicho, "le corresponde" hacer frente a las demandas del colectivo.

"Lo llevamos diciendo estos últimos cuatro años, entendemos que la propuesta de la Administración sigue siendo totalmente insuficiente y, si no nos escuchan en las aulas, nos escucharán en las calles", ha advertido.

En este punto, Fernando Villalba ha señalado que, tras convocarse una huelga indefinida en la Comunidad de Madrid para el día 14 de octubre, en Castilla-La Mancha aún no se ha decidido la fecha pero "podría ser coincidente" con es movilización.

De igual modo, se ha mostrado abierto a confluir con el resto de organizaciones sindicales en dichas movilizaciones, ya que piensa que, aunque haya sindicatos que han firmado acuerdos con el Ejecutivo autonómico, "no pueden quedarse al lado". "Quien se quede fuera de esta marea, le pasa por encima", ha apostillado.

Además, ha considerado que en STE son "proactivos" y ven al resto de sindicatos "como compañeros", por lo que no buscarán con ellos la confrontación.