STR constata "reducción de carga" en unidades de Repsol Fuels Puertollano en la huelga por el coeficiente de jubilación

Huelga por el coeficiente de jubilación en Repsol Fuels Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 27 (EUROPA PRESS)

El Sindicato de Trabajadores (STR) estima que todas las plantas de Repsol Fuels en Puertollano (Ciudad Real) han reducido carga, a excepción de Refinería-2 por cuestiones operativas, lo que constituye uno de los objetivos de la jornada de huelga que el sindicato ha convocado este miércoles en demanda del reconocimiento del coeficiente reductor de la edad de jubilación para los trabajadores del refino.

La jornada, que por el momento está transcurriendo sin incidentes, se ha iniciado a las 00.00 horas de este miércoles con el seguimiento de las cargas de producción en los diferentes puestos de panel y con cortes intermitentes de tráfico a partir de las 5.30 horas. Sobre las 7.15 horas, unas 120 personas, según el STR, han realizado una marcha desde la rotonda de entrada al complejo hasta la Puerta 1.

En declaraciones a los periodistas, los representantes del STR Javier Muñoz y Rafael Olmo han constatado que, por el momento, todas las unidades de producción han reducido carga, incluso algunas por debajo del mínimo técnico, menos Refinería-2. Consecuentemente, consideran que se ha cumplido el objetivo de que su reivindicación se traduzca en una bajada de producción que ponga de manifiesto la importancia de los trabajadores de este sector esencial.

En todo caso, han avanzado que se seguirá haciendo un seguimiento en sala de control para ver cómo se está desarrollando la jornada en términos técnicos y productivos, y realizar a final del día una evaluación definitiva.

La jornada de huelga, que se desarrolla en el todos los complejos industriales de refino de España "responde al bloqueo y negativa de la Asociación de la Industria del Combustible de España y de las empresas del sector a asumir compromisos reales sobre el reconocimiento del coeficiente reductor de la edad de jubilación".

Los representantes sindicales lamentan "esta posición inmovilista, pese al creciente respaldo social, político y sindical que ha recibido esta reivindicación en los últimos años".

En este sentido han recordado que esta reclamación está vinculada directamente a la salud laboral y al desgaste acumulado "tras décadas trabajando en condiciones de toxicidad, penosidad, peligrosidad y turnicidad permanente".

No obstante, han lamentado la falta de apoyo de otros sindicatos del comité de empresa en Puertollano, que en otros complejos sí han apoyado estas reivindicaciones. "Son cosas que chirrían, pero allá cada uno", lamentan.

La convocatoria de huelga afecta a los complejos industriales del refino de A Coruña, Cartagena, Muskiz (Bilbao), Puertollano y Tarragona, operados por Repsol; Castellón, gestionado por BP; Santa Cruz de Tenerife, La Rábida (Huelva) y San Roque (Cádiz), de Moeve, y Asesa en Tarragona.

El STR cifra en más de 4.000 las personas movilizadas durante la jornada en toda España y asegura que el seguimiento está siendo "muy elevado" en el conjunto del sector. El sindicato advierte además de que, en caso de no producirse avances en las próximas semanas, no descarta iniciar un calendario de movilizaciones "más intensas y sostenidas en el tiempo".

La orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que se establecen los servicios mínimos, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, establece que, con carácter general, las empresas encargadas de la producción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos garantizarán la prestación del servicio con seguridad y calidad, y mantendrán la disponibilidad y operatividad de las instalaciones.

Para ello, en Repsol Fuels Puertollano los servicios mínimos establecidos implican la disponibilidad de un total de 152 posiciones para cubrir los diferentes turnos de operación, laboratorio, seguridad, servicios médicos y retén en domicilio.