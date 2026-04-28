La Guardia Civil de Albacete detiene a dos personas por un delito contra la salud pública. - GUARDIA CIVIL

Rogamos tengan en cuenta la siguiente modificación de la noticia sobre el mismo tema enviada con anterioridad por un error de la fuente informante en la cantidad incautada de hachís. La noticia correcta queda como sigue:

Sucesos.- Detenidas dos mujeres en Hellín tras incautarles 2.000 gramos de hachís ocultos en un turismo

ALBACETE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Puestos de la Guardia Civil de Tobarra y Ana han detenido a una persona de 47 años de edad, vecina de la localidad de almeriense de Roquetas de Mar, y a otra de 43 años, vecina de la albaceteña de Hellín, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas tras incautarles 2.000 gramos de hachís.

Los dos detenidas contaban con antecedentes policiales anteriores por delito de tráfico de drogas. El estupefaciente incautado habría permitido obtener 4.000 dosis, cuya circulación en el mercado ilegal ha sido impedida por la Guardia Civil, evitando así que llegara a ser consumida por la población.

Dentro de los servicios preventivos que la Guardia Civil de Albacete tiene activados en toda su provincia, encaminados a la detección y erradicación de puntos de producción, distribución y venta de sustancias estupefacientes, efectivos de la Benemérita realizaron un dispositivo operativo en la Autovía A-30 (Albacete-Cartagena), dentro del término municipal de Hellín.

Tras la parada de un vehículo, que resultó sospechoso a los agentes que participan en el operativo, se procedió a la identificación de sus dos ocupantes, mostrando durante la intervención evidentes señales de nerviosismo, lo que llevó a los guardias civiles a inspeccionar tanto sus efectos personales como el interior del turismo, localizando en un compartimento oculto en los asientos 20 pastillas de una sustancia compacta marrón, con un peso de 100 gramos cada una, que tras someterla a un narcotest resultó ser hachís.

Con esta aprehensión, la Guardia Civil ha impedido que la droga intervenida, con la que podrían haberse elaborado unas 4.000 dosis, formara parte de la cadena del tráfico de drogas y fuera finalmente consumida por nuestros ciudadanos, con el consiguiente perjuicio para su salud, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

PLAN 'TELOS' CONTRA EL TRÁFICO DE HACHÍS

La aprehensión de la droga se enmarca dentro del Plan 'TELOS', de ámbito nacional, un plan que da respuesta a la lucha contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos, origen en este caso de estupefaciente y cuyo destino final supuestamente era la costa levantina.

Las diligencias policiales instruidas por el delito de tráfico de drogas, junto a las personas detenidas, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Hellín (Albacete).

El detenido podría enfrentarse a unas penas de prisión de 3 a 6 años, según establece el artículo 368 del Código Penal, para los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.