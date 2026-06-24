Medios terrestres continúan trabajando en la extinción del incendio de Villarejo de Montalbán, aún sin control

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho medios terrestres y un operativo conformado por 30 personas trabajan en la extinción de un fuego que afecta al término municipal de Villarejo de Montalbán (Toledo), que aún no ha sido controlado.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, consultada por Europa Press, el incendio habría iniciado a las 7.00 horas de este miércoles.

Ha sido la llamada de un particular la que ha dado la voz de alarma.