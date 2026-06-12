La suma de PP y Vox tumba los presupuestos del equipo de Gobierno de Bolaños de Calatrava. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La suma de los siete concejales del PSOE y de las dos concejalas del grupo Vox han tumbado los presupuestos del equipo de Gobierno de Bolaños de Calatrava, tras votar en contra en el pleno del Consistorio celebrado este jueves. Ambos grupos no han presentado ninguna enmienda a los presupuestos.

Según informa el Consistorio, el alcalde, Miguel Ángel Valverde, ha expresado su lamento por no poder aprobar estas cuentas públicas que permitirían actuar "con más agilidad y eficiencia en favor del interés general" y refería la escasa capacidad de maniobra para inversiones, que dependen de fuentes externas de financiación, como la Diputación provincial o incluso de la financiación ajena.

Durante el pleno, ha defendido que este presupuesto se verá mejorado en estos capítulos con estas financiaciones tal y como se ha demostrado con la liquidación del presupuesto de 2025 en donde finalmente se invirtieron más de 1.100.000 euros.

De igual modo, ha reparado en que la baja fiscalidad de Bolaños, el 0.54% de IBI mantenido desde hace años, no permite mejorar la capacidad de ingresos para inversiones extrarodianrias, pero, que este presupuesto recogía todo lo necesario para el mantenimento de la calidad de todos los servicios públicos que presta el ayuntamiento.

El Grupo Socialista ha sostenido que no iba a enmendar un presupuesto que tenía "poca ambición", al no contemplar prácticamente inversiones.

Mientras, desde el Grupo Vox han recordado que ya plantearon una serie de cuestiones al alcalde en negociaciones previas en unas exigencias cuyas contraofertas rechazaron a través de los medios de comunicación, ya que entendieron que no se atendían sus pretensiones.