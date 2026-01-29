Sumar C-LM apoya la protesta de agricultores contra el recorte de la PAC y Mercosur: "Es una causa justa"

Jesús Plaza, agricultor y co-coordinador de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, durante la tractorada en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El co-coordinador de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, Jesús Plaza, que es también agricultor, ha defendido la presencia de este partido al lado de los agricultores este jueves "defendiendo sus intereses" en la tractorada que se celebra en Toledo en contra del recorte de la Política Agraria Común y del acuerdo comercial con Mercosur.

"Los agricultores y agricultoras están defendiendo una causa justa", ha defendido en declaraciones a los medios en el transcurso de esta marcha.

Respecto a la Política Agraria Común, Plaza ha criticado que "posiblemente deje de ser común", porque supone "un recorte del 23% en el presupuesto", haciendo un símil de este recorte con el que se pudiera producir en la nómina de cualquier trabajador en "un 23%".

Por otro lado, en representación del Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, Plaza defiende "una agricultura familiar", que ponga el foco en las familias en el mundo rural que son los que "están sosteniendo todos nuestros pueblos".

Los acuerdos comerciales de libre comercio que se están firmando, ha afirmado Plaza, se han realizado "sin tener en cuenta a los agricultores de Castilla-La Mancha". "No se puede hacer un acuerdo comercial y firmarlo al margen de los agricultores".

Aunque se ha mostrado de acuerdo en firmar acuerdos comerciales, estos, a su juicio, deben recoger "cláusulas de reciprocidad" y en este punto ha mencionado que "no se puede comprender que se venda un producto o se exporte un producto y que se importen otros productos sin tener las mismas garantías alimentarias y de empleo".