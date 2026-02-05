Sumar pide que la "ruptura" del pacto del Estatuto "no sea excusa" para "desviar" la atención de los problemas reales

Archivo - Jesús Plaza, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El co-coordinador de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, Jesús Plaza, ha asegurado que la "ruptura" del pacto sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha "no puede convertirse" en una "excusa" para "desviar" la atención de los problemas reales que preocupan hoy a la ciudadanía.

En declaraciones a Europa Press, Plaza ha advertido de que a los castellanomanchegos lo que les preocupa son "las cosas de comer", es decir, "el acceso a una vivienda digna, el precio del alquiler, los salarios o la calidad de los servicios públicos".

"Y mientras unos y otros se enzarzan en reproches cruzados, siguen sin llegar respuestas valientes a la crisis de la vivienda en Castilla-La Mancha, y eso es, hoy, lo verdaderamente grave", ha apuntado el portavoz de Sumar.

No obstante, ha dicho que si la reforma del Estatuto "naufragase" sería "una mala noticia" para Castilla-La Mancha y para Sumar.

Ha detallado que desde el Movimiento Sumar se han presentado una decena de enmiendas, en colaboración con IU y con la sociedad civil, para que en el texto cupiese toda la ciudadanía castellanomanchega y para que el nuevo Estatuto garantice derechos y refuerce lo público.

"Lo ocurrido demuestra, una vez más, que el PP no es un socio de fiar, que pone siempre su agenda por encima de la ciudadanía y que se siente más cómodo mirando a Vox", ha destacado Plaza.

Pero desde Movimiento Sumar también han lamentado que el debate político en Castilla-La Mancha vuelva a centrarse "en otro capítulo de la telenovela bipartidista".