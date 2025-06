Sumar trabajará "lo máximo posible" para entrar en el Parlamento regional: "En C-LM vendrían muy bien los contrapesos"

Ve "razón suficiente" en que la derecha pueda volver a gobernar en C-LM para que los partidos progresistas se sienten en una mesa

CAMPO DE CRIPTANA (CIUDAD REAL), 6 (EUROPA PRESS)

Movimiento Sumar en Castilla-La Mancha va a trabajar "lo máximo posible" para entrar en el Parlamento autonómico en las próximas elecciones regionales, consciente de que a actualmente hay "sensibilidades que no están cubiertas" en la Comunidad Autónoma pero también de que a la región "le vendrían muy bien los contrapesos".

Así se han expresado en una entrevista con Europa Press desde Campo de Criptana (Ciudad Real), los dos coordinadores de Movimiento Sumar en Castilla-La Mancha, María Rodríguez y Jesús Plaza, quienes admiten que las próximas elecciones "pintan difíciles" pero aclaran que el objetivo "es intentar mejorar lo máximo posible en el menor tiempo posible".

Además, tienen claro que el "espejo" donde mirarse está en el Gobierno de España, donde por primera vez hay un Gobierno de coalición que, a su juicio, "está resultando bastante bien", indica Plaza, poniendo como ejemplo la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la marcha atrás en torno al contrato de armas con Israel.

Y si de ello se diera traslado aquí, "posiblemente sería beneficioso para Castilla-La Mancha", asume, convencido de que si el Gobierno de Castilla-La Mancha hiciera "un poquito más de apoyo" al Gobierno nacional, "posiblemente también nos iría un poquito mejor".

"Los contrapesos son muy buenos", abunda, porque las mayorías absolutas "al final crean adicciones que son naturales, por tener mayoría absoluta" y por eso "aquí en Castilla-La Mancha vendrían muy bien los contrapesos, tener un gobierno como el que tiene la nación con contrapesos, estaría muy bien, un gobierno de coalición".

Movimiento Sumar, que espera que "ójala en un futuro" alcancen esa representación parlamentaria en la región, señala que esta formación está del lado de todas aquellos temas que no ven atendidos, como la maternidad o el feminismo, aclara Rodríguezñ

COALICIÓN DE IZQUIERDAS

Tras su elección en marzo, los dos coordinadores de Movimiento Sumar en Castilla-La Mancha han mantenido ya una reunión de trabajo con Izquierda Unida --concretamente con el coordinador regional, Pedro Mellado y con el secretario del PCE en Toledo, Pepe Iniesta--, y aunque no se llegó "a ninguna cuestión concreta ni determinación ni se firmó ningún pacto", sí se pusieron en marcha elementos comunes.

"Somos dos fuerzas diferentes", subraya Jesús Plaza, quien indica que lo importante es "que se ponga en marcha este espacio político" y, si puede ser, que "en un futuro vaya muy bien". "Por nosotros no va a ser", aclara, seguro de que en un futuro pueden llegar a "proyectos" y "líneas comunes", también con Podemos. "¿Por qué no?".

Al respecto de esta última formación y las críticas expresadas por su coordinador regional, José Luis García Gascón, hacia los resultados de Sumar, María Rodríguez "lamentaría" que "por declaraciones más agresivas sobre nosotros se perdiera el norte, que es el trabajo, en un proyecto para mejorar la vida de la gente".

"A mí, en general, todo lo que tiene que ver con el circo político me pilla muy de lejos", declara, señalando que la pregunta es si "vamos a apostar por proyectos políticos que realmente sean progresistas y que nos ayuden a llevar a Castilla-La Mancha hacia adelante".

Sobre la coalición con Izquierda Unida, Rodríguez es consciente de que es algo que se gestiona a nivel estatal, pero añade que desde Movimiento Sumar tiene "la actitud para poder llegar a esa coalición y ojalá pueda suceder y poder llegar a una candidatura".

"DEJARSE LA PIEL" PARA QUE NO GOBIERNE LA DERECHA

No obstante, desde Movimiento Sumar van a solicitar una reunión también con el PSOE de Castilla-La Mancha --la parte progresista del PSOE, aclaran, porque también ven ahí un espacio progresista "que está descontento"--, "más que nada por lo que nos viene encima, o posiblemente pueda venir encima" en el futuro político, en alusión a la necesidad de "poner encima de la mesa lo que supone en un futuro que gobernara Vox en Castilla-La Mancha.

"Cuando gobierna la derecha en Castilla-La Mancha sabemos lo que suele pasar, no quisiéramos que volviera a pasar", aclara el coordinador de Movimiento Sumar, que subraya que se dejarán "la piel en el camino" para que eso no ocurra y para ello "los partidos políticos del ámbito del arco progresista deben actuar".

Según Plaza, "no se trata de ir contra nadie, no se trata de hacer políticas de trincheras", pero asume que el hecho de que en un futuro la región puede estar gobernada por Vox y por el PP, "creo que eso es una fuerza suficiente, o una razón suficiente para sentarnos en una mesa". "No se nos van a caer los anillos" por ello, subraya.

En este sentido, y como única línea roja, Movimiento Sumar Castilla-La Mancha asevera que "no se va a sentar con Vox" porque no llegarían "a ningún lado". "Somos el día y la noche; somos una fuerza muy diferente, reaccionaria, no podemos sentarnos con ellos".

Sí que podrían hacerlo con el PP, si hubiera "un PP progresista" en Castilla-La Mancha, lamentando que los 'populares' en la región "simplemente están siendo una marioneta a nivel nacional, es como si fuera un ventrículo de la parte del PP nacional", con un proyecto político que "un día te dice una cosa, otro día te dice otra".

"JUSTICIA SOCIAL"

Tras la aprobación de su candidatura a nivel autonómico --que tras la asamblea estatal deberá ser ratificada--, Movimiento Sumar cuenta con responsables en todas las provincias de la región, a falta de establecer el grupo en Cuenca, que se están dedicando a "trabajar con la gente" y conocer sus problemas, dentro de un proyecto que ambos definen como de "justicia social" y que solo puede llevarse a cabo "para con la gente y con la gente".

Los problemas de las macrogranjas, los servicios sociales, el colectivo LGTBI, los que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, la dignidad laboral, el problema de la vivienda y la Atención Primaria, son asuntos incluidos en la hoja de ruta de Movimiento Sumar, que considera que "la mejor manera" de hacer entender a la sociedad que quiere "transmitir una nueva política" es la de acercarse a la gente y entender lo que les pasa.

De hecho, están de acuerdo en que llevar los problemas de la gente "lo más alto posible" puede ayudar "a que se quite esa desafección" que existe, especialmente entre la gente joven, sobre la política actual española.