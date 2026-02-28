Talavera abre su Feria del Stock, que crece en su vigesimosegunda edición hasta superar los 60 expositores

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, en la inauguración de la XXII Feria del Stock. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Julián Gregorio, ha participado en la visita institucional a la XXII Feria del Stock, que se celebra este fin de semana en Talavera Ferial y que reúne a decenas de empresas y expositores en uno de los eventos comerciales más consolidados de la ciudad.

Gregorio ha señalado que el crecimiento de esta edición demuestra la "buena salud" del evento, que ha pasado de 74 a 81 estands y de 49 a 61 expositores, "cifras que reflejan el interés de las empresas por participar en este escaparate comercial".

El alcalde, informa el Consistorio, también ha destacado que más de la mitad de los expositores son de Talavera, lo que refuerza el compromiso con el comercio local y con las empresas de la ciudad.

Durante el recorrido por los diferentes estands, el alcalde ha puesto en valor la importancia de esta cita para el tejido empresarial, destacando que la Feria del Stock es una oportunidad para apoyar al comercio, impulsar las ventas y seguir posicionando a Talavera como referente comercial para toda la comarca y otras comunidades cercanas.

Además, ha recordado que miles de visitantes llegan cada año desde diferentes puntos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, "atraídos por las ofertas y promociones que ofrecen los comercios participantes".

El alcalde ha subrayado también que la coincidencia de la Feria del Stock con el evento gastronómico The Hot Dog League convierte a Talavera "en un punto de encuentro para el ocio, el comercio y la gastronomía durante todo el fin de semana2.

Este festival propone una competición culinaria en la que el público elige al mejor 'hot dog' entre diferentes foodtrucks participantes. Los asistentes pueden votar por el Mejor Hot Dog, el más Original y el Mejor Foodtruck, participando además en el sorteo de un viaje valorado en 200 euros.

Gregorio ha animado a vecinos y visitantes a acercarse al recinto ferial y disfrutar de un evento que combina actividad económica, promoción empresarial y propuestas de ocio para todos los públicos.