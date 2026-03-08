Talavera cierra con un superávit de más de 8,1 millones el ejercicio presupuestario de 2025

El concejal de Hacienda de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso - AYTO TALAVERA

TOLEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha señalado que el equipo de Gobierno ha cerrado con un superávit de más de 8,1 millones de euros el ejercicio presupuestario de 2025.

Así lo ha dado a conocer este domingo, tras conocerse el informe emitido por la Intervención Municipal, que indica que "el objetivo de estabilidad presupuestaria ha sido cumplido por el Ayuntamiento, IPETA y el OAL de Cultura durante el ejercicio anterior", con una capacidad financiera positiva de 5.118.000 euros, haciendo de los presupuestos municipales una herramienta sólida y estable para los servicios públicos y el impulso económico de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este informe de la Intervención Municipal destaca a su vez el superávit del cierre del ejercicio 2025 superior a los 8,1 millones de euros, "y con una solvencia que valora a futuro la capacidad de hacer frente a las obligaciones por valor de 13.534.628,86 euros".

"Este arduo trabajo del equipo de Gobierno en estos dos años y medio permitirá afrontar este ejercicio 2026 y los inmediatamente siguientes en condiciones de estabilidad y fortaleza económica para ejecutar y llevar a buen puerto los proyectos con financiación europea EDILES", ha subrayado el portavoz, que también ha incidido en que estos buenos datos también posibilitarán el mantenimiento de los servicios públicos "sin tener que recurrir a subir impuestos.

Para el portavoz, los presupuestos son el motor y el documento más importante del Ayuntamiento "y creo que hemos cerrado con un 10 el ejercicio 2025", ha finalizado.

El informe emitido por la Intervención Municipal se llevará a Pleno para su toma de conocimiento y aprobación.