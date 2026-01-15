Talavera desembarcará en Fitur dando protagonismo a los 18 Bienes de Interés Cultural de la ciudad

El alcalde, José Julián Gregorio, junto con la concejal de Turismo, Gelen Delgado, dan a conocer la presencia de Talavera en Fitur. - AYUNTAMIENTO

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, junto con la concejala de Turismo, Gelen Delgado, ha avanzado que Talavera presentará en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) los 18 Bienes de Interés Cultural con los que cuenta la ciudad.

En rueda de prensa ha señalado que esos 18 bienes "serán el eje de la promoción turística en esta nueva edición", donde destacarán la Basílica Nuestra Señora del Prado, los Jardines Históricos del Prado, la Cerámica de Talavera, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Colegiata de Santa María La Mayor, el colegio Cervantes, el colegio de San Prudencio, el convento de la Encarnación de las Madres Bernardas, la hospedería de la Orden de Santiago, el Conjunto Histórico de la ciudad, el recinto amurallado, la iglesia de El Salvador de los Caballeros, la iglesia de Santiago El Nuevo, la iglesia de San Francisco, el Puente Viejo o de Santa Catalina, la Casa Palacio Calle del Sol 21, el Palacio de los Marqueses de Villatoya, la Soldadesca de Gamonal y la Villa Romana de El Saucedo de Talavera La Nueva.

"Este patrimonio convierte a Talavera de la Reina en un referente cultural y nos hace ser conscientes de la importancia que tiene su conservación y recuperación", ha dicho el alcalde, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

El Ayuntamiento, ha precisado Gregorio, "está destinando muchos esfuerzos a restaurar nuestro patrimonio", poniendo como ejemplo que con 300.000 euros y la ayuda de la Diputación se restaurará la Basílica de Nuestra Señora del Prado.

"La Diputación también nos ayudará con medio millón para la Casa de los Canónigos e invertiremos 2,6 millones de euros del 2 por ciento cultural en la recuperación de la muralla y sus recorridos y conexión de los tramos de muralla de El Charcón y El Salvador".

Por otra parte, ha indicado el alcalde, Talavera "también hará gala de nuestra cerámica en Fitur 2026, desde el estand que ocupará en la sección dedicada al Patrimonio declarado por la Unesco en el pabellón de Castilla-La Mancha".

Por eso, José Julián Gregorio ha incidido en que Fitur 2026 se convertirá "en un magnífico escaparate para nuestra ciudad para seguir atrayendo visitantes que admiren la grandeza histórica de nuestra ciudad".

FORO EXCELTUR

Por su parte, Gelen Delgado ha avanzando que desde la Concejalía de Turismo asistirán al XIII Foro Exceltur de liderazgo turístico y tendrán una serie de reuniones que mantendrán tanto con entidades públicas como privadas en los días de Fitur profesionales".

La presentación de Talavera será el sábado, 24 de enero, donde se emitirá el vídeo promocional de la ciudad bajo el eslogan 'Talavera de la Reina, latidos de Historia', en el que se han resaltado esos 18 Bienes de Interés Cultural.

Desde el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la Concejalía de Turismo, ha indicado la concejal, seguirán "apostando por un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con nuestro patrimonio".

Además, en Fitur se llevará a cabo la firma de un convenio con Tlaxcala (Méjico) y también habrá acciones con la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, encaminada al inicio de otro nuevo proyecto donde Talavera tendrá un papel destacado en la ruta nacional de Ciudades de la Cerámica, "con el objetivo de crear experiencias turísticas a través de nuestra seña de nuestra identidad".

VISITANTES

Gelen Delgado ha señalado que Talavera ha experimentado un aumento de visitantes, tanto a monumentos, como en asistencia y visitas a talleres, lo que convierte a la ciudad "en un referente de destino turístico de interior".

Así, en 2025 se han contabilizado 7.400 visitantes que han recorrido la ciudad con guías oficiales y han visitado talleres cerámicos, el Museo Etnográfico ha recibido la visita de 12.400 personas, otras 1.200 han participado en actividades que de la concejalía de Artesanía y Turismo y por Talavera Ferial han pasado 80.000 personas "que han podido disfrutar también de nuestra ciudad".

De igual modo, por primera vez ser han abierto al público monumentos como la iglesia de Santa Catalina o La Colegial, con 1.850 visitantes; por la Oficina de Turismo han pasado 9.000 personas; y por las murallas 8.050 personas.

El mejor dato ha sido el de las pernoctaciones, que llega a 81.100, lo que, comparado con 2024, supone un aumento de 5.100 personas, "un buen indicador turístico", dado que se asemeja a la población de la ciudad, algo que va en beneficio de la hostelería, del comercio y de la economía local.

El mayor porcentaje de los visitantes que acuden a la ciudad se sitúa en la franja de 45 a 60 años; el 70 por ciento de turistas que la visitan provienen de Francia, Estados Unidos y de Portugal y el 60 de las visitas son individuales. En cuanto a turistas nacionales, la mayoría proceden de Madrid, Toledo o el norte de España.

Delgado ha avanzado además los cambios que se han llevado a cabo en la Oficina de Turismo, con la renovación del mobiliario, con un uniforme para los trabajadores y con exposiciones de piezas cerámicas que se irán cambiando cada cierto tiempo para promocionar a todos los talleres de la ciudad, habiéndose comenzado por el de Santos Timoneda.