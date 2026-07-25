Talavera habilita un segundo pabellón por si fuera necesario para más evacuados de los fuegos de Ávila o Madrid

Fachada exterior del polideportivo ‘Sandra Sánchez. Primero de Mayo’, a 25 de julio de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Cruz Roja Toledo ha dispuesto 150 camas en el complejo. El operativo se está coordinando con los go - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Talavera de la Reina ha habilitado un segundo pabellón municipal, el polideportivo Puerta de Cuartos, ante la posibilidad de que sea necesario acoger a un mayor número de personas evacuadas por los incendios forestales que afectan a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo y que ha alcanzado el Valle del Tiétar.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha explicado que el Consistorio mantiene activado el operativo municipal de emergencia y preparado el dispositivo de acogida para responder de manera inmediata a cualquier requerimiento de las autoridades competentes, garantizando la atención y el alojamiento de las personas que pudieran ser evacuadas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha señalado que esta decisión de habilitar un nuevo pabellón se adopta después de que el Ministerio del Interior haya extendido a la provincia de Toledo la declaración de emergencia de interés nacional, como consecuencia de la evolución de los incendios registrados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila.