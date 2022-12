Talento literario por partida triple para dar la bienvenida a la 'Navidad de la ilusión' en Talavera de la Reina

TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha definido como "maravilloso" el pregón que tres jóvenes promesas de la literatura talaverana han pronunciado con motivo de la llegada de la Navidad. Talento que ya es una realidad, puesto que algunas de sus obras ya han sido publicadas. Los autores son Beatriz Merchante Durán, Pablo del Cerro Gómez e Inés Élez Cayuela, estudiantes de los IES Puerta de Cuartos, Gabriel Alonso de Herrera y Padre Juan de Mariana, respectivamente.

En este sentido, la regidora talaverana ha puesto en valor las inquietudes, palabras y sentimientos que han pronunciado los tres jóvenes en sus pregones, en torno a valores como el amor, la familia, la solidaridad o la empatía; una muestra que "demuestra que hay futuro en esta ciudad", un futuro esperanzador que avalan cualidades como las que ellos han tenido a la hora de lanzarse a la aventura de escribir, como la voluntad, el tesón o la disciplina, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Del mismo modo, se ha referido a Beatriz, Pablo e Inés como "jóvenes sensibles e inteligentes, que no sólo han hecho el esfuerzo de sentarse a escribir estos libros, sino que han tenido el valor de abrir sus almas y compartir sus sentimientos y reflexiones con todos aquellos que quieran acercarse a su obra".

"Siempre he dicho que el mejor patrimonio de Talavera es su gente; juntos hemos superado unos años muy difíciles y juntos estamos saliendo adelante", ha continuado, recordando que la Navidad es la época del año de la esperanza, por excelencia. De este modo, ha aseverado que "la Navidad es un tiempo de ilusión y no podemos permitir que nadie nos quite la capacidad de seguir mirándola así, con los ojos de un niño; para sentirla y vivirla como hacíamos de pequeños".

Tita García Élez ha querido también expresar sus deseos para la ciudad y sus vecinos y vecinas, como que en las mesas de cada hogar no falte lo necesario para vivir las fiestas como merecen, que la gente viva los momentos de fiestas junto a sus seres queridos, que nadie se sienta solo, que todo el mundo comience con buen pie el 2023, y que los Reyes Magos sean generosos con los ciudadanos.

ÉPOCA DE DISFRUTAR Y QUE NADIE SE QUEDE SIN SU ESPACIO

Desde el Ayuntamiento se ha elaborado un completo programa de actividades para que no falten detalles y todos y todas puedan compartir esta Navidad. "Os lo merecéis, es época de disfrutar y que nadie se quede sin su espacio", ha remarcado.

Para finalizar, ha recordado como "frente a la incertidumbre, la gente ha sabido mantener el optimismo y la confianza", por lo que ha exaltado que "todos vosotros sois siempre nuestra máxima prioridad".

La Coral Quadrivium ha puesto la nota musical con un magnífico repertorio de villancicos que ha evocado los momentos más entrañables de las reuniones familiares de estas fechas. El acto se ha desarrollado en el Teatro Victoria, donde ha ejercido como maestro de ceremonias el concejal de Festejos, Daniel Tito. Después, en la Plaza del Pan, los presentes han compartido un chocolate caliente.