El Teatro de Rojas de Toledo acoge este viernes el acto de entrega de Honores y Distinciones por San Ildefonso

El Teatro de Rojas de Toledo será el escenario este año del acto institucional de entrega de Honores y Distinciones con motivo del Día de San Ildefonso, patrón de la ciudad. Una celebración que adquiere un carácter especial al coincidir con el 450 aniversario del Mesón de la Fruta, levantado en 1576 y considerado el primer corral de comedias de Toledo, un hito en la historia del teatro en la ciudad.

El acto comenzará a las 18.00 horas con un minuto de silencio como muestra de solidaridad y respeto hacia las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), y por el cual, no se celebrará el cóctel posterior.

Además, al celebrarse en esta ubicación, el aforo del teatro estará limitado, por lo que, únicamente, se podrá asistir con invitación previa al mismo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

HONORES Y DISTINCIONES

Los reconocimientos por el Día de San Ildefonso reconocen la trayectoria de personas o instituciones que han contribuido de manera decisiva a construir la ciudad en diferentes ámbitos como la cultura, la historia, la salud, la creación artística o el servicio público, en una fecha especialmente significativa como es la festividad del patrón de la ciudad.

En este sentido, la Medalla de Oro de la Ciudad en esta edición se le concede a la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, coincidiendo con la conmemoración del VIII Centenario del inicio de la construcción de la catedral gótica. Con esta distinción, el Ayuntamiento reconoce a la Catedral como símbolo universal de la ciudad, eje vertebrador de su identidad histórica, artística y cultural y un referente patrimonial de primer orden en el ámbito internacional.

Asimismo, se concede el título de Hijos Predilectos de la Ciudad a María de los Ángeles Martínez Hurtado, presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, por su trayectoria de liderazgo institucional y su contribución al desarrollo económico y empresarial de la ciudad; y a Luis Alfredo Béjar Sacristán, a título póstumo, escritor, profesor y político, por una vida dedicada a la docencia, la cultura y el compromiso cívico con Toledo.

Como Hijos Adoptivos, recibirán la distinción Mariano García Ruipérez, archivero municipal de Toledo entre 1991 y 2025, por más de tres décadas de servicio público dedicadas a la conservación y difusión de la memoria documental de la ciudad; y Álvaro Nodal Guerreira, médico pediatra, en reconocimiento a su labor profesional y humana al servicio de la salud infantil de generaciones de familias toledanas.

En el apartado de Concejales Honorarias, el Ayuntamiento rinde homenaje a las primeras mujeres concejales de la corporación democrática surgida en 1979, reconociendo su papel pionero en la representación municipal y en la consolidación de la democracia local. Se trata de María Mercedes Teresa Fernández Díaz, Concepción Partearroyo Vallano, a título póstumo, y María Isabel Buendía Cruz.

Por otro lado, serán distinguidos como Ciudadanos Honorarios Pepe Castro, fotógrafo y cineasta, por su trayectoria creativa y su proyección cultural nacional e internacional; y Veintiuno, grupo musical originario de Toledo, como embajadores de la cultura contemporánea y del talento creativo de la ciudad.

Finalmente, se dedica dos espacios públicos, por un lado al historiador Antonio Casado Poyales, a título póstumo, con la dedicación de la Biblioteca del barrio de Buenavista, como homenaje a su labor en la investigación, la gestión bibliotecaria y la difusión del conocimiento; y al Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, mediante la denominación de la rotonda de la confluencia entre las calles río Guadiana y río Estenilla, con la avenida río Boladiez, en reconocimiento a su histórica contribución al sistema de cuidados y a la salud pública.