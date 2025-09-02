El techo de gasto de Castilla-La Mancha se elevará hasta los 9.000 millones de euros en 2026, un 8,2% más

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - JCCM
TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que el Consejo de Gobierno regional ya ha dado luz verde al techo de gasto que tendrá que aprobar ahora el Parlamento, y que para 2026 se estima en 9.000 millones de euros, un 8,2% más en términos absolutos.
En rueda de prensa, ha insistido en que este cálculo procede del sistema de financiación autonómica y de estimaciones propias, arrojando un resultado de 686 millones de euros más que en 2025.
Con unos ingresos de carácter no financiero que se irán a 9.117 millones procedentes de entregas a cuenta y liquidación del ejercicio 2024, Ruiz Molina ha vuelto a llamar la atención sobre la necesidad de acelerar la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica.