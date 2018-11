El tiempo medio de estancia en Urgencias disminuye un 51% esta legislatura, según Sescam

Actualizado 12/11/2018 14:33:31 CET

La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, ha afirmado este lunes que, desde el inicio de la legislatura, el tiempo medio de estancia de los pacientes en los servicios de Urgencias de la región se ha reducido en un 51 por ciento.

Así lo ha señalado Leal durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes --de la que se ha ausentado Podemos-- en la que también ha destacado la reducción en un 53 por ciento del número de pacientes que, a las 8.00 horas de cada día, estaban pendientes de ingreso en un hospital.

Ha detallado en este sentido que, desde el comienzo del año hasta el 30 de septiembre, el 81 por ciento de los días las Urgencias castellano-manchegas contaban únicamente con entre cero y cinco pacientes pendientes de ingreso a las 8.00 horas, contraponiendo este dato con el 44 por ciento de días en los que este hecho se produjo durante la pasada legislatura.

Además, la directora gerente del Sescam ha hecho hincapié también en la disminución del tiempo transcurrido desde que se prescribe el ingreso de un paciente hasta que este se produce, hecho que ha calificado como la "principal causa de colapso en las Urgencias", asegurando que en esta legislatura se ha reducido en un 66 por ciento, de más de siete a tres horas y media de espera.

De igual modo, ha apuntado que, gracias a la mejora en los tiempos de atención a los pacientes en los servicios de Urgencias, las hospitalizaciones de más de 10 días han disminuido "más de un 70 por ciento", algo que ha achacado a que, al recibir los enfermos un tratamiento más rápido, "disminuyen las complicaciones" en sus patologías.

MEDIRÁN LOS TIEMPOS EN PATOLOGÍAS CORONARIAS E ICTUS

Regina Leal ha explicado que, para poder medir todas estas variables, ha sido necesario monitorizar los tratamientos puestos en marcha en las Urgencias, razón por la que se creó un "cuadro de mandos" dedicado a medir "en tiempo real" este tipo de datos.

Asimismo, ha comentado que este cuadro de mandos va a comenzar a medir los tiempos de espera de los pacientes en las patologías tiempodependientes --aquellas en las que la premura en la atención es clave para un tratamiento adecuado-- tales como el ictus, síndrome coronario agudo, traumas graves, sepsis grave, hemorragia digestiva alta y torsión testicular.

"Todo esto ayuda a tomar decisiones orientadas a reconducir esta situación", ha manifestado Leal, que se ha mostrado satisfecha con las mejoras realizadas durante la legislatura en los servicios de Urgencias de los centros castellano-manchegos.

Por otra parte, ha recordado el compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de regular que la primera atención a los pacientes de Urgencias, en la que se valora su gravedad y se prioriza según esta sea mayor o menor, se produzca en los primeros diez minutos tras la llegada del paciente.

"Con esta norma queremos evitar que se nieguen recursos disponibles, como son las camas hospitalarias, a los pacientes en situación de necesidad de ingreso, como llegó a ocurrir en esta región cuando se bloqueaban camas y se despedían profesionales al mismo tiempo que se necesitaban, condenando a pacientes y familiares a esperar una cama por tiempo indefinido", ha afirmado Leal.

EL HOSPITAL DE HELLÍN REDUCE SU LISTA DE ESPERA UN 18,8%

Además, Regina Leal también ha hablado en el segundo punto de su comparecencia sobre las listas de espera en el hospital de Hellín (Albacete), reivindicando que este ha reducido sus listas de espera "un 18,8 por ciento" en los últimos tres años.

Leal ha recordado al PP que si ha habido "discrepancias" entre los datos de lista de espera del centro hellinero y los datos del boletín interno del hospital ha sido porque en este último documento se incluyen pacientes que el hospital "está asumiendo de otras áreas con mayor lista de espera", así como los usuarios de la Unidad del Dolor que, aunque no están a la espera de una intervención quirúrgica, sí aparecen contabilizadas en la comunicación interna ya que necesitan del Servicio de Anestesia.

La directora gerente del Sescam ha explicado que, a efectos de las listas de espera publicadas por el Sescam, esas personas que acuden al hospital de Hellín procedentes de otros centros permanecen en las listas de espera de sus centros de referencia porque, en caso de ser incorporadas al hospital albaceteño, "tendrían que empezar de cero" su espera.

PSOE PRESUME DE MEJORAR LAS URGENCIAS "DE LA MANO DE LOS PROFESIONALES"

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ana Isabel Abengózar ha incidido en que el Gobierno regional puede "presumir" de haber reducido los tiempos de espera en Urgencias "de la mano de los profesionales".

"No hay que pasar por alto que no se puede decir lo mismo de la legislatura anterior, cuando el sistema público abría telediarios no precisamente por la celeridad en la atención a los pacientes y la dignidad en los espacios", ha añadido.

En cuanto a las listas de espera, ha evitado "triunfalismos" pero ha aseverado que estas se han reducido "considerablemente". También ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha es "de las comunidades autónomas más transparentes" en la publicación de sus datos de listas de espera.

EL PP CREE QUE LA REALIDAD ESTÁ "MUY LEJOS" DE LO DICHO POR LEAL

Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Carlos Velázquez ha afirmado que la realidad está "muy lejos" de ser la que ha citado Leal y ha apuntado que los profesionales sanitarios "no exigen un decreto" para garantizar la atención en las Urgencias sino "una previsión en la adecuación de camas y reforzar las plantillas médicas".

Velázquez ha señalado que "no es cuestión de decretos". "Puede decir todo lo que quiera pero esa atención depende de unos espacios adecuados, de que haya personal suficiente y de una programación adecuada de las camas disponibles", ha continuado.

Finalmente, en referencia al hospital de Hellín y sus listas de espera, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico está "maquillando" las cifras y ha acusado al Sescam de hacer "contabilidad creativa" de los pacientes a la espera de una intervención quirúrgica.