Todas las localidades ribereñas del Júcar cercanas a Cuenca capital reciben Es-Alert por la crecida de caudal

CUENCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PRICAM), ha enviado un Es-Alert a todas las localidades ribereñas del río Júcar, en su tramo cercano a Cuenca capital, alertando del incremento del caudal en las próximas horas.

En este sentido, el mensaje de Es-Alert, enviado a las 12.30 horas, que ha llegado a todos los teléfonos móviles de los ciudadanos de localidades como Cuenca, Palomera, Arcas, Villar de Olalla, Fuentenava de Jábaga, Villalba de la Sierra, Zarzuela y Portilla, entre otros, avisa del "riesgo de inundación en las proximidades del cauce del río Júcar por el posible incremento del nivel del río en las próximas horas".

El mensaje enviado desde la Dirección del Pricam, al frente de la cual se encuentra la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ofrece también consejos prácticos a los ciudadanos para su protección, como evitar zonas inundables y respetar los cortes de tráficos en carreteras y caminos inundados. Asimismo, aconseja que, en el caso de que el agua llegue a zonas pobladas, subir siempre a los pisos altos y evitar sótanos y garajes.

Además, durante las últimas horas los medios activados por el Plan siguen actuando en las zonas afectadas por las inundaciones. Así, en Talavera de la Reina (Toledo) hay cuatro autobombas y personal del Infocam, así como una dotación de bomberos municipal.

En El Robledo (Ciudad Real) están actuando, ante las inundaciones, dos autobombas y dos retenes del Infocam, dos retroexcavadoras y dos camiones de Tragsa, además de una bomba de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En la misma provincia, en localidades como El Torno, también se ha movilizado una retroexcavadora de Tragsa para la limpieza de barro y creación de diques; y en Alcoba la UME ha tenido que actuar para salvar a 120 ovejas que se encontraban en una finca inundada. También, la UME está trabajando para facilitar accesos a explotaciones ganaderas y para la contención de inundaciones en municipios de la cuenca del Bullaque, en la provincia de Ciudad Real, como El Robledo, Pueblonuevo del Bullaque y Alcoba de los Montes, con 66 efectivos y 37 vehículos.

Además, sigue el corte de 18 carreteras, una en la provincia de Albacete y las otras 17 en Ciudad Real. De estas, la gran mayoría son carreteras provinciales, aunque también están afectadas por inundaciones algunas vías autonómicas como la CM-4103 en Arroba de los Montes, la CM-4114 en Malagón y la CM-4017 en Retuerta del Bullaque, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

MÁS DE 300 INCIDENCIAS

Desde la activación del Pricam, el pasado día 5 de febrero, se han contabilizado, hasta las 12.00 horas de hoy, un total de 325 incidencias, la mayor parte de ellas en la provincia de Toledo y relacionadas con el aumento de caudales en ríos y arroyos, inundaciones y elevación de niveles freáticos, así como por desprendimientos de rocas y fachadas, provocadas por las intensas precipitaciones.

Desde el día de ayer, el Pricam se encuentra activado en Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, lo que implica la solicitud de medios extraordinarios no adscritos al Plan, en este caso la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra trabajando en la provincia de Ciudad Real.

La evolución de los hechos, así como las incidencias que se produzcan y vayan llegando al Servicio de Emergencias 112, serán valoradas por la Dirección del Plan con el fin de ir adaptando el nivel de respuesta en cada momento.

La activación del Pricam se enmarca en la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.