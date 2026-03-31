Toledo acogerá la próxima semana las XLI Jornadas Nacionales de Cabildos Catedrales y Colegiales de España

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TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes, 7 de abril, Toledo acogerá el acto inaugural de las XLI Jornadas Nacionales de la Confederación de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el salón de actos del Seminario Conciliar San Ildefonso.

El acto contará con la participación de representantes de cabildos de toda España, junto a autoridades civiles y eclesiásticas, y contará con la intervención del presidente de la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, Manuel Montilla; del deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez; de la concejala de Cultura, Ana Pérez; de la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro.

Las jornadas, que se celebran en Toledo del 7 al 10 de abril, se desarrollan bajo el título 'Las catedrales: Plan Nacional y planes sectoriales', poniendo el foco en los instrumentos de planificación que guían la intervención en estos espacios, así como en la incorporación de nuevas herramientas técnicas y tecnológicas aplicadas a su conservación, ha informado el Arzobispado en nota de prensa.

La elección de Toledo como sede se enmarca en la celebración del VIII Centenario de la Catedral Primada, un contexto que refuerza el sentido de estas jornadas y sitúa a la ciudad como punto de encuentro del diálogo nacional en torno al patrimonio de las catedrales de España.

A lo largo de los cuatro días, el programa combinará conferencias técnicas, encuentros institucionales, celebraciones litúrgicas y actividades culturales.