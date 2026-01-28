Toledo activa el Plan Territorial de Emergencia Municipal por las condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Toledo desde el Valle tras un temporal de nieve - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha activado el Plan Territorial de Emergencia Municipal de Toledo (Platemun) en su Fase de Alerta, ante la evolución desfavorable de las condiciones meteorológicas que afectan al municipio desde el pasado lunes 26 de enero.

Una activación tras el aviso recibido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha advertido de la previsión y posterior registro de rachas de viento significativas, precedidas de precipitaciones, así como tras la activación del Plan Específico ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

De este modo, se advierte que la lluvia y el viento incrementan el riesgo de caída de ramas, inestabilidad del arbolado, desplazamiento de objetos y posibles afecciones a elementos urbanos, con el consiguiente peligro para la población.

Con carácter previo, el Ayuntamiento ya había adoptado medidas preventivas, activando la fase preventiva del Protocolo de cierre de parques y jardines. Estas actuaciones se han adoptado siguiendo la recomendación del Área de Coordinación de los Servicios de Emergencias, tras el análisis de la situación y de las incidencias registradas en el término municipal.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitando en la medida de lo posible el tránsito por zonas arboladas y espacios ajardinados mientras dure el episodio.

Los servicios municipales, la Policía Local, el Speis y Protección Civil mantendrán un seguimiento permanente de la situación, procediendo a la señalización, control de accesos y actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de la población.