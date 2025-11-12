Toledo se ampara en su "legitimidad histórica" para aspirar a ser Capital Europea de la Cultura en 2031

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo ha dado el pistoletazo de salida desde el plano institucional a la estrategia que le marcará el camino hacia el sueño de ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031, una ambición para la cual quiere servirse, tal y como ha dicho el alcalde, Carlos Velázquez, de su "legitimidad histórica" como aliada.

"Es una oportunidad con mayúsculas para volver a convertir a Toledo en luz de Europa, recogiendo lo mejor de nuestro legado y proyectándolo al futuro", ha señalado, recordando a Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y como "luz de Europa en tiempos de Alfonso X el Sabio y la Escuela de Traductores".

Para ello, pretende "situar la cultura en el centro de las políticas, en el corazón de la ciudad, como piedra angular de su desarrollo".

Con esta presentación, Toledo da un paso decisivo hacia su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, reafirmando su compromiso con la cultura como motor de desarrollo, cohesión y transformación social.

Velázquez ha subrayado que el proyecto no se concibe como una meta, sino como un camino compartido. "No sabemos cuál será el final, pero sí sabemos que queremos hacer las cosas bien, trabajar con excelencia y ofrecer el Toledo del mañana a través de la cultura".

El primer edil toledano ha señalado que la candidatura nace del consenso y la participación de todos los sectores sociales, institucionales y culturales de la ciudad, y ha expresado su agradecimiento al Consejo Asesor, al Consejo Rector, a la Real Fundación de Toledo, a la Universidad de Castilla-La Mancha y a todos los implicados en este proyecto, cuyo papel "ha sido fundamental para que lo que era un sueño se esté convirtiendo en realidad".

En su intervención también ha defendido la cultura como un elemento vertebrador de la sociedad toledana y europea, y ha asegurado que la cultura "hace mejores personas, y las mejores personas hacen mejores ciudades".

También ha señalado que Toledo 2031 es un proyecto que surge desde lo local, "desde nuestras calles, nuestras plazas y nuestros barrios", con la vocación de dialogar con Europa y ofrecer desde Castilla-La Mancha "una respuesta cultural y humanista a los desafíos del continente", y ha puesto en valor la unidad institucional y social que acompaña esta candidatura, "pocas veces un proyecto ha concitado tanta unanimidad en torno a un objetivo común y hoy podemos decir que Toledo, la provincia y la región caminan juntas por este sueño compartido".