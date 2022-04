Toledo aporta el mudéjar a la película 'Reyes contra Santa', que "invita a recuperar la ilusión" de niños y mayores

TOLEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Alfonso VI de Toledo y sus alrededores han acogido estos días parte del rodaje de 'Reyes contra Santa', una película navideña para disfrutar en familia, una comedia con un "punto Shrek" pero también una apuesta por las aventuras y la fantasía que "invita a soñar otra vez" tanto a pequeños como a mayores, siguiendo el espíritu de las películas de los años 80 y 90.

Así lo ha indicado este martes, en declaraciones a los medios, acompañado por los actores Karra Elejalde, David Verdaguer y Matías Janick; su director, Paco Caballero, que ha destacado que la capital regional aporta el mudéjar y un "estilo árabe, que recordará a esas ciudades del desierto" de las que vienen los Reyes Magos de Oriente.

Una película, producida por Morena Films, que Caballero define como "muy divertida y espectacular" que no solo aborda la necesidad de ser niños y soñar sino también de que los adultos sean "niños otra vez" y puedan recuperar esa ilusión infantil pero "con otro tipo de cosas", como la amistad --representada en la de los tres magos de Oriente-- o el trabajo, con sus majestades "cansadas" de hacer año tras año "la misma faena".

"Viven bien, solo trabajan una vez al año pero trabajan mucho porque para repartir los regalos ellos tienen un método" --que no se puede decir sin hacer 'spoiler'-- y no tienen "mucho tiempo libre", ha indicado.

Problemas que 'Reyes contra Santa' solventa con un humor que "invita también a los mayores". "Los niños lo ven y se ríen pero también hay por dentro y por detrás una comedia más para adultos", en la que hay "mucha fantasía", con referentes como Harry Potter y efectos especiales.

Esta es la quinta semana de un rodaje que se extiende, además de por Toledo, por Aranjuez, Segovia, Madrid, Canarias y El Escorial, donde habrá sitios que se podrán identificar sólo si se conocen previamente. El Alcázar de Segovia, que es el castillo de Santa Claus, aparece "muy cambiado" en su exterior, porque el entorno será Laponia, aunque se ha tratado de adaptar los efectos visuales "sin perder la esencia de los sitios", ha explicado el director.

REYES "QUEMADOS"

Bajo la premisa de "quitarle el puesto a Santa Claus" y "ser el número uno en el corazón de los niños", cada uno de los tres Reyes Magos tiene sus "particularidades". Según Karra Elejalde, que lo interpreta, "Melchor es un hombre que los guionistas dicen 'de mecha corta', con bastantes malas pulgas y un poco gruñón" que "no encuentra incentivo en seguir con esto".

"Aquí no pasas de oficial de primera a oficial de segunda, aquí eres rey mago toda la puta vida y hasta un botones de un banco tiene ilusión por ser algo el día de mañana", pero en este trabajo "no hay incentivo, es horrible", por lo que la idea de Melchor es la de que no tiene edad para esto, que ya le "aburre un poquito" y si se jubila "mejor".

Gaspar, al que da vida David Verdaguer, es --como él mismo revela-- "el rey que no es favorito de nadie", remarca y eso le hace ser "un poco susceptible". "Soy el de en medio", un rey al que no "quieren tanto", que necesita fans y no tiene y que se encuentra también "muy quemado".

Karra Elejalde añade que el personaje de Gaspar "es el más humano" y sus particularidades pueden hacer que en el futuro los niños lo elijan, porque al ver la película les dé "pena" y lo vean "de bajón, triste, con falta de autoestima".

Matías Janick encarna a Baltasar, al que el actor define como "el más joven y el más ilusionado", el que tiene "más ganas, parece, que los demás", que es listo y "muy inteligente", declara, convencido de que los tres actores forman "un equipo muy bueno, no solo como actores sino también como personas y eso se va a reflejar en la película".

Elejalde reconoce que "hay muy buen ambiente en el equipo" y que trabajar "a veces es muy divertido", aunque todo va en función del día, de las prisas, de si las secuencias son más o menos transitorias o de si hay que rodar de noche y entre todo eso "hay días que surge la anécdota, la risa y el desenfado".

CÓDIGOS DE VALOR ÉTICO Y MORAL

Algo a lo que contribuye, como resaltan los tres actores, el maquillaje, la luz, el vestuario, el arte, la fotografía y "los actores secundarios, que son increíbles" y ayudan a crear este mundo fantástico, según David Verdaguer, feliz de poder hacer una película "de aventuras", que con su cuerpo --asume, resignado e irónico-- nunca ha podido hacer.

Además de los Reyes Magos y Santa Claus, por 'Reyes contra Santa' desfilan toda una serie de personajes del mundo mágico navideño nacionales e internacionales como el caga tió catalán, el olentzero vasco, el anguleru asturiano, el apalpador gallego, el esteru cántabro y otros como la doncella de la nieve rusa.

Conocer a todos estos personajes es "un punto a favor" de la película, a juicio de Janick, que considera "una responsabilidad" llevar a los Reyes Magos a la gran pantalla, algo que supone "un honor".

No obstante, Karra Elejalde concluye que la película también establece "códigos de valor ético y moral" de cara a los niños, planteando que "los odios, las envidias, las rabias y las tonterías generan malos rollos y generan monstruos y que el único modo de acabar con el mal es con el bien, y sin rencillas, sin peleas".

"Toda peli familiar tiene que tener ciertos valores éticos, morales, ser pedagógica, educativa en lo que está bien y lo que está mal", incide.

CONECTA FICCIÓN EN JUNIO

En el rodaje también ha estado --además del productor Juan Gordon-- la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández, que ha destacado la "gran oportunidad" y el honor que supone que la productora Morena Films haya elegido entre uno de sus escenarios la ciudad de Toledo, "para recrear este mundo mágico y ese momento tan importante para los niños que es la noche de los Reyes".

"Ese apoyo a esta producción cinematográfica, que además va a tener distribución internacional y se va a poder ver en plataformas como TVE y Amazon Prime, forma parte de toda la estrategia que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos impulsando y apoyando al sector audiovisual para que vengan a Castilla-La Mancha a rodar para convertir nuestra región en un destino de rodaje", ha indicado.

Según ha avanzado Fernández, ya son más de 140 las producciones que se han rodado en los últimos cuatro años con el apoyo de la Film Commission, que recibe 125 solicitudes al mes. Por el momento, se han mandado ya mil localizaciones para posibles rodajes y actualmente se están rodando en la Comunidad Autónoma doce proyectos, entre cine, series y programas.

En este contexto, la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía ha destacado que en el mes de junio se celebrará Conecta Fiction, "un gran festival que va a reunir a los más grandes del mundo audiovisual, aquí en Toledo del 20 al 24 de junio, lo que supone otra gran oportunidad para conocer todo ese catálogo de localizaciones donde ya tenemos cerca de 900 localizaciones con fotografías profesionales y 326 municipios adheridos a esta red para seguir dando facilidades a los productores para elegir nuestro destino para venir a rodar".