Toledo constituye el Consejo Local de Turismo como órgano de participación y decisión de su política turística

Sesión inaugural del Consejo Local de Turismo de Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha presidido este jueves la constitución del Consejo Local de Turismo en la ciudad, un órgano consultivo y participativo que nace al amparo de la nueva Ordenanza municipal de turismo y que pretende convertirse en una herramienta clave para definir el modelo turístico de la ciudad.

De este modo, el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha recordado que, aunque este órgano ya existía anteriormente dentro del Patronato de Turismo, "llevaba años sin convocarse" y, según ha señalado, "en las dos últimas legislaturas este tipo de órgano no se había convocado nunca".

Por ello, el concejal ha subrayado la importancia de recuperar un espacio de diálogo permanente entre la administración y los colectivos vinculados al sector turístico.

"El turismo es una cuestión fundamental para Toledo y era importante contar con un órgano consultivo donde participen quienes viven el día a día del hecho turístico en la ciudad", ha afirmado el concejal, agradeciendo la implicación de restauradores, hoteleros, guías, asociaciones vecinales y otros colectivos relacionados con la actividad turística.

En este sentido, Velasco ha explicado que el Consejo no tendrá únicamente una función asesora, sino que pretende ser "una verdadera herramienta para tomar decisiones en todas las políticas de turismo" impulsadas por el Ayuntamiento durante la legislatura, "queremos avanzar hacia un modelo turístico colaborativo, en el que todos tengan algo que decir", ha añadido.

El responsable de Turismo ha defendido además el cambio de enfoque impulsado por el Gobierno local, pasando "de un turismo de 'pase lo que sea' a un modelo basado en la regulación, la observación y el análisis de lo que sucede en la ciudad", y es que el objetivo, según ha explicado, "es garantizar un turismo de calidad y compatible con la convivencia vecinal".

Durante la primera sesión del Consejo, el alcalde ha agradecido la presencia de los convocados, abriendo las puertas en futuras convocatorias a todos aquellos colectivos o personas implicados en el sector y que quieran aportar su punto de vista.

Asimismo, Velasco ha realizado un balance inicial, tanto de las medidas recogidas en la Ordenanza municipal, en vigor desde el 1 de enero de 2025, como del nuevo sistema de mejora turística implantado en la ciudad.

En este sentido, José Manuel Velasco ha detallado que este sistema se basa en la observación de los flujos turísticos mediante cámaras instaladas en distintos puntos del Casco Histórico, cuyos primeros datos ya están permitiendo analizar el comportamiento de visitantes y residentes.

Entre otras cuestiones, el sistema permite conocer el número de turistas que transitan por determinadas vías, sus procedencias o distinguir entre visitantes, trabajadores y residentes habituales.

"Estamos empezando a contar con datos muy interesantes que nos permitirán evaluar y tomar decisiones sobre la ordenación turística de la ciudad", ha explicado el concejal, quien ha insistido en que el objetivo es corregir aquellas situaciones que resulten negativas para Toledo y reforzar las medidas beneficiosas para la ciudad.

Como ejemplo preliminar, Velasco ha señalado que los datos recogidos en una de las cámaras situadas en el entorno de Hombre de Palo muestran que solo un tercio de los visitantes que acceden por Zocodover pasan por ese punto, lo que apunta a que muchos grupos turísticos estarían utilizando otros itinerarios de acceso hacia la Catedral.

Por último, el concejal ha destacado algunos primeros resultados derivados de la aplicación de la Ordenanza, entre ellos la desaparición de los conocidos "estómagos parlantes" de las calles de la ciudad, una medida que, según ha señalado, "ha sido importante tanto para el Ayuntamiento como para los vecinos".