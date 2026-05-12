Toledo dedica una rotonda a las enfermeras para dar visibilidad a la profesión y hacer un reconocimiento "permanente" - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo cuenta desde este martes, Día Internacional de las Enfermeras, con una rotonda dedicada a la profesión que dará visibilidad a este oficio y se convertirá en un reconocimiento "permanente", en una zona ubicada en las inmediaciones del Hospital Universitario de la capital regional y la residencia de mayores Benquerencia.

La rotonda ha sido inaugurada por el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de Toledo, Roberto Martín, y el alcalde capitalino, Carlos Velázquez, que ha participado de las actividades relacionadas con la educación para la salud que organiza el Colegio.

Su presidente ha indicado que estas actividades se llevan a cabo cada año en un lugar distinto, habiéndose elegido este 2026 este espacio en las inmediaciones de la rotonda dedicada a las enfermeras, y ha añadido que están orientadas a "dar salud" o transmitir prevención y consejos a los ciudadanos.

"Este año nos encontramos aquí, en el barrio de Santa María de Benquerencia, porque en el último día de San Ildefonso el Ayuntamiento tuvo a bien otorgar un espacio al Colegio de Enfermería de Toledo, que es esta glorieta que tenemos a nuestra espalda", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que este espacio y esta distinción es para el Colegio "muy importante". "Hoy las protagonistas son las enfermeras de nuestra provincia. Y ese cartel quedará ahí para siempre, con la placa que el Ayuntamiento pone en estos casos, para dar visibilidad a una profesión cuya función es cuidarnos".

"CUIDAN DE NOSOTROS"

De su lado, el alcalde de la ciudad ha ensalzado la profesión de enfermería, casi 4.000 en la provincia de Toledo, en un Colegio que tiene 115 años de historia, destacando que "cuidan de nosotros" con un Colegio "que cuida también de los que nos cuidan".

"Era una cuestión de justicia atender la petición realizada por el Colegio de Enfermería de Toledo para dedicar una rotonda en la ciudad a las enfermeras", ha dicho, para agregar que "no es cualquier rotonda porque es la rotonda del hospital y aquí tenemos también la residencia de mayores Benquerencia".

Por tanto, ha indicado que es "un lugar perfecto" para esta dedicatoria "que se convierte en un agradecimiento en nombre de toda la ciudad y en un reconocimiento permanente de todos los toledanos a la labor que hacen las enfermeras, que han estado y estarán siempre en los hospitales, en las residencia de mayores, en los centros educativos y en los centros deportivos".

"Hay una labor comunitaria importantísima de todo el colectivo de la enfermería y creo que es algo de agradecer por eso. Toledo, que es una ciudad agradecida, lo hace de esta forma, en forma de reconocimiento permanente con esta rotonda dedicada ya para siempre a las enfermeras de la provincia de Toledo".