Toledo estudia construir un pabellón deportivo multiusos con colaboración público-privada al estilo Roig Arena

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el debate sobre el estado del municipio - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado este jueves que su gobierno está estudiando posibilidades a través de la colaboración público-privada para que "Toledo pueda tener ese gran pabellón deportivo multiusos que tanto necesita".

"Estamos en conversaciones con distintas empresas muy importantes del ámbito deportivo, del ámbito del ocio y de la cultura, para que, siguiendo el ejemplo exitoso de Valencia con el Roig Arena, tengamos también en Toledo un gran pabellón multiusos a la altura de lo que demandan sus ciudadanos y los deportistas de la ciudad".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio, donde ha lamentado que Toledo aún no cuenta con ese gran pabellón multiusos por culpa de "una exclusión injusta" en la última convocatoria de fondos europeos.

Tras recordar que su equipo de gobierno iba a recurrir "esa injusticia" para que "Toledo tuviera lo que se merece", ha avanzado también que la demanda interpuesta "prospera" y que se ha admitido a trámite. No obstante, ha advertido de que recurrir en los tribunales y denunciar esa injusticia "no quiere decir" que el equipo de Gobierno municipal se quede "con los brazos cruzados", por lo que ya trabaja en alternativas.

También ha recordado que envió una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, proponiéndole construir el pabellón deportivo multiusos de Toledo con la misma fórmula que se utilizó para el de Guadalajara.

OTRAS INSTALACIONES

De otro lado, el alcalde de Toledo se ha comprometido a seguir actuando para lograr unas instalaciones deportivas a la altura de lo que merece la ciudad de Toledo. Así, ha detallado que Valparaíso va a contar con una nueva pista de patinaje y que se van a renovar completamente la pista del pabellón Javier Lozano para que los equipos compitan en mejores condiciones.

Asimismo, ha adelantado que se van a construir nuevas pistas de pádel en la Escuela Central de Educación Física y que se va ampliar el "exitoso y novedoso" programa del Forfait al pabellón del Polígono.