Toledo presenta sus actividades municipales por el 25N bajo el lema 'Vida libres de violencia'

Presentación de las actividades del 25N. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, ha presentado este jueves, junto al coordinador de Cruz Roja Juventud en la provincia de Toledo, Vladimir Méndez, las actividades con motivo del 25N, Día Internacional de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Una programación que se desarrollará bajo el lema 'Vidas libres de violencia. Derechos, autonomía y recuperación', y que según ha explicado la concejala, este año contará con 29 actividades, lo que supone un 16% más que el año anterior, "con el objetivo de reforzar la prevención de la violencia machista".

En este sentido, Illescas ha subrayado que "la violencia contra las mujeres es una vulneración de derechos humanos y su erradicación exige una respuesta continuada basada en la educación en igualdad, la prevención, la detección, la atención especializada y el compromiso social".

Por ello, ha defendido que se trata de "una programación de ciudad", que no se limita sólo a las actividades de la Concejalía, sino que incorpora iniciativas de otras entidades sociales e instituciones, a quienes ha agradecido su trabajo durante todo el año en favor de la igualdad, así como la labor y la implicación del Consejo Local de la Mujer y del Centro de la Mujer, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Las actividades comenzarán el 13 de noviembre e incluyen talleres educativos, actividades culturales y de sensibilización como un espacio de pintura espontánea inclusiva; un taller de autocuidado; un taller de autodefensa femenina o el espectáculo 'Flamenco violeta' en colaboración con la Peña El Quejío.

Además, uno de los ejes principales de la programación será la prevención en edades tempranas. Por ello el próximo 20 de noviembre, coincidiendo con la jornada no lectiva, el Pabellón de La Legua acogerá la actividad gratuita 'Estamos aquí en Igualdad', dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años, en horario de 8:30 a 14:30 horas.

La programación también prestará especial atención a las mujeres con discapacidad, por lo que se celebrará una jornada específica con la participación de Cristina Bayelado, responsable del área de mujer de Plena Inclusión España.

Además, el 25 de noviembre, a las 17.30 horas, se celebrará en el Corral de Don Diego, el Acto Institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto del Consejo Local de la Mujer y la posterior marcha 'Luz contra la violencia de género'.

Además, el 2 de diciembre se entregarán los XII Premios Princesa Galiana, que este año han sido reformulados para reforzar su prestigio literario mediante la colaboración con el sector editorial.

Illescas ha avanzado que la próxima edición de estos premios, prevista para marzo de 2027, ya ha recibido cerca de 70 obras, lo que, a su juicio, refleja la buena acogida de los cambios introducidos.

CRUZ ROJA JUVENTUD HA DISEÑADO EL CARTEL DE LA PROGRAMACIÓN

Durante la presentación, Illescas ha agradecido especialmente la colaboración de Cruz Roja Juventud, entidad responsable del diseño del cartel de esta edición, que pretende representar la fuerza de las mujeres cuando se apoyan mutuamente frente a la violencia.

En representación de la entidad, Vladimir Méndez ha destacado la importancia de la sensibilización desde la infancia y la adolescencia para prevenir comportamientos de control, romper estereotipos y relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Por último, Marisol Illescas ha animado a todos los toledanos a participar en las actividades y ha reiterado que "el objetivo es continuar construyendo una ciudad comprometida con la igualdad, la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres".