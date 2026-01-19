Toledo presentará en Fitur una campaña centrada en la conmemoración del 40 aniversario como Ciudad Patrimonio

Cartel del Ayuntamiento de Toledo para Fitur. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco ha destacado las líneas estratégicas con las que la ciudad acudirá a Fitur 2026, una edición clave marcada por la celebración del 40º aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (1986-2026).

Bajo el lema 'Toledo, tu patrimonio mundial', la ciudad apuesta por un modelo de turismo "de calidad, sostenible y compatible con la vida de sus residentes", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tras los hitos alcanzados en la pasada edición de Fitur, como la guía exclusiva de Lonely Planet dedicada a Toledo y el Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad, "Toledo da un paso más con un proyecto que, no solo promociona sus recursos patrimoniales, sino que reivindica un estilo de vida y una forma de sentir la ciudad", ha indicado Velasco.

De esta forma, la campaña de promoción turística 2026 contará con una imagen ilustrada inédita de la panorámica de Toledo, creada por la marca registrada 'Minuni', que aporta una visión "artística, contemporánea y llena de color de la ciudad, una ilustración, que continúa el éxito del calendario presentado recientemente, y que será el eje visual de toda la estrategia".

El mensaje central, 'Toledo, tu patrimonio mundial. 40 años siendo universales, y muchas noches para ser inolvidables', refuerza el carácter conmemorativo y emocional de la campaña, "conectando pasado y futuro, historia y creatividad contemporánea".

2026, UN AÑO DE GRANDES EFEMÉRIDES

En este sentido, ha señalado el concejal de Turismo, el año 2026 será especialmente significativo para Toledo, con una agenda cultural y patrimonial "de primer nivel". Comenzando por la conmemoración de los 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cuya fecha central, el 26 de noviembre, que será festivo local por primera vez en la historia de la ciudad, como símbolo de orgullo y pertenencia, "llevamos cuatro décadas siendo Patrimonio de la Humanidad; ahora queremos ser el patrimonio de vuestros recuerdos".

Por otro lado, este año también se conmemora el VIII Centenario de la Catedral Primada; así como los 450 años del Mesón de la Fruta, del Teatro de Rojas y el 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo.

MÚSICA Y EMOCIÓN

Uno de los elementos más innovadores de la campaña, según ha explicado el concejal, es un vídeo promocional de 1 minuto y 38 segundos, acompañado por la canción 'Quédate conmigo' del artista toledano Pole, Ciudadano de Honor en el año 2024. La elección musical "busca una conexión directa con las nuevas generaciones y refuerza el mensaje de incentivar la pernoctación y el disfrute de la noche toledana".

De hecho, ha indicado Velasco, esta colaboración "simboliza el encuentro entre el Toledo eterno y el Toledo actual, uniendo la solemnidad de su historia milenaria con la energía creativa de su juventud y ampliando el público objetivo hacia los segmentos millennial y Gen Z".

José Manuel Velasco ha reiterado que con esta campaña Toledo "no busca más turistas, sino mejores experiencias, apostando por un turismo que pernocta, consume cultura y genera riqueza local, al tiempo que es respetuoso con el Casco Histórico y sus residentes", al tiempo que ha recordado que esta estrategia "se enmarcan medidas como la ordenanza de turismo y la tasa a los autobuses turísticos, cuyos ingresos se destinan al mantenimiento urbano y patrimonial".

"Con esta propuesta, Toledo se presenta en Fitur 2026 como una ciudad viva, orgullosa de su historia y decidida a liderar el turismo experiencial desde la emoción, la sostenibilidad y la identidad", ha señalado.

Fitur 2026 Toledo estará presente en Fitur 2026 en el Pabellón 7, dentro del estand de Castilla-La Mancha, con una intensa agenda institucional y técnica, que incluirá encuentros con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, la Red de Juderías, la Red de Ciudades AVE y foros sobre destinos turísticos inteligentes, sostenibilidad y digitalización.

De manera paralela, la campaña tendrá una destacada presencia exterior en Madrid, con difusión en pantallas de gran formato en la Gran Vía, en Callao, Atocha y Chamartín, así como en teatros y estaciones, durante la semana de celebración de FITUR. Además, un autobús turístico XL vinilado recorrerá la capital y el eje Madrid-Toledo durante varias semanas.