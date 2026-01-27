Toledo registró 22.000 donaciones de sangre en el año 2025 cumpliendo con una cobertura total de necesidades

Archivo - Donación de sangre, donante, sangre - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área Sanitaria de Toledo llegó en el año 2025 a las 22.000 donaciones, cubriendo todas las necesidades sanitarias. Así lo ha trasladado este martes la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo, destacando que, a lo largo del año, "en ningún momento ha habido unas necesidades excesivas que nos hayan marcado que algún receptor se haya quedado sin sangre".

Durante un encuentro con los medios de comunicación destinado a brindar el informe de actividades de la Hermandad durante el ejercicio anterior, el presidente de la Asociación, Javier Moreno, ha señalado que en el área sanitaria de Toledo, que engloba a la capital y municipios aledaños, se cuenta con "20.000 donantes que donan aproximadamente 1,4 veces cada uno de ellos al año".

Además, se han realizado 223 colectas rurales de sangre y 184 colectas rurales de plasma, junto a tres maratones de donación de sangre.

"Es significativo cómo hay pueblos que donan en masa", ha señalado Javier Moreno, si se compara con el comportamiento en la capital, donde de produce de "una forma más continua". "En un pueblo cuando vamos solemos ir tres o cuatro veces al año a cada uno de los municipios grandes de la provincia, ese día tenemos un gran número de donantes activos y dispuestos a donar", ha puntualizado.

Moreno ha recordado que la Hermandad tiene una función voluntaria destinada "sobre todo a tareas de promoción en la donación" en estrecha colaboración con "la parte técnica sanitaria del Banco de Sangre, que en Toledo está unido con el de Guadalajara".

Respecto a los objetivos de 2026, Moreno ha señalado que entre ellos figura "que no haya nadie, ningún receptor, que se quede sin sangre y que seamos capaces de asegurar esa salud en toda la provincia de Toledo".

Sin embargo, si ha reconocido la voluntad de que el incremento de donaciones registre un "3 o un 4% de subida" en 2026, tras un incremento que "no ha llegado al 1%" si se comparan datos de 2025 con 2024.

Además, ha reiterado la necesidad de "más gente joven", ya que el espectro de donantes va envejeciendo. "Por dos motivos, la gente joven suele contar con salud y luego, por otro lado, con la frecuencia con la que pueden donar", ha señalado.

También de cara a 2026, ha manifestado la voluntad de la Hermandad de Donantes por promover, junto a las administraciones locales, la instalación de placas y elementos de homenaje a los donantes. "Queremos que desde estos próximos años, el que se vayan implantando determinados monumentos en los pueblos", ha señalado.