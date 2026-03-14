Toledo rinde homenaje a Juan José Morera Garrido con la instalación de su obra 'Vista de Toledo desde el Valle'

Acto de recepción del cuadro en Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha encabezado la recepción del cuadro, 'Vista de Toledo desde el Valle', del reconocido pintor toledano Juan José Morera Garrido (1913-1994), en el zaguán del Ayuntamiento, una joya artística que da la bienvenida a ciudadanos y visitantes.

Una pieza de grandes dimensiones - 3,75 metros de ancho por 1,75 metros de alto - que ya forma parte del patrimonio expuesto en el corazón de las Casas Consistoriales, según ha informado el Ayuntamiento toledano en nota de prensa.

"Instalar esta obra aquí es un acto de justicia con Morera Garrido y un regalo para la ciudad", ha señalado el alcalde de Toledo, "recuperamos un trozo de nuestra historia pictórica que durante décadas presidió un lugar emblemático de nuestras calles y que hoy, gracias a la familia Gómez Prieto, vuelve a ser de todos", ha señalado.

La obra tiene una trayectoria vinculada estrechamente a la historia urbana de la ciudad. Fue pintada por Morera en 1960 por encargo para el desaparecido 'Hotel Imperio', en la calle Cadenas, donde permaneció hasta el año 2012. Como curiosidad histórica, el propio artista retocó el lienzo en 1965 con el objetivo de actualizar la silueta del Alcázar, que acababa de ser reconstruido tras los daños de la Guerra Civil.

El lienzo se presenta con un marco de madera excepcional, considerado en sí mismo otra obra de arte, realizado por el maestro carpintero Alfonso Dueñas. La instalación en el Ayuntamiento ha sido posible gracias a la generosa donación de los hijos de José Gómez Prieto, propietarios de la pieza.

Con esta instalación, el Ayuntamiento honra la figura de un artista que cuenta con una calle dedicada en la ciudad desde 1993, el callejón del Salvador, lugar donde tuvo su estudio. Hijo de madre toledana, Morera inició su formación adolescente en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, bajo la maestría de Enrique Vera en pintura y Roberto Rubio en escultura.

Aunque en sus inicios profesionales compaginó la pintura con trabajos de galvanoplastia y modelismo de porcelanas, su éxito en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1935 marcó el despegue de una carrera que le convertiría en uno de los grandes cronistas visuales de la ciudad.

Durante el acto de presentación, se ha destacado que la elección del zaguán no es casual: es el espacio de mayor tránsito y recepción institucional, convirtiendo esta 'Vista de Toledo' en la primera imagen que recibe a quien acude a la casa de todos los toledanos.