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TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) una aclaración de la sentencia número 543/2026 que establece la prohibición/limitación de conciertos y otros eventos en la plaza de Zocodover en horario nocturno, para esclarecer si se refiere a todas las fechas del año o, por el contrario, contempla la exención acústica en 6 fechas festivas anuales establecidas por la Junta de Gobierno Local.

En su escrito al tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento especifica que las 6 fechas contempladas con exención de los objetivos de calidad acústica de la Ordenanza municipal son Carnavales, Corpus, Fiestas de la Virgen del Sagrario, Noche del Patrimonio, Encendido de Luces de Navidad y Fin de año.

Además, recuerda que dicha exención, acordada en Junta de Gobierno Local, se estableció al amparo del artículo 9 de la Ley 37/2023, de 17 de noviembre que establece, en su primer epígrafe, que "con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a aquellas".

MEDIDAS CAUTELARES DEL TSJCM

El Alto Tribunal de Castilla-La Mancha ha establecido en su sentencia número 543/2026, tras un recurso de una persona particular, la "prohibición/limitación de la celebración de concierto, verbenas y otro tipo de espectáculos musicales similares en la plaza de Zocodover en horario nocturno, subordinándola a la realización obligatoria de una evaluación técnica de impacto acústico".

La sentencia impone asimismo la instalación, durante eventos, de "limitadores automáticos de potencia de sonido controlados por los servicios de Medio Ambiente que garanticen de forma fehaciente que no se transmitirá al interior de la vivienda de la demandante ningún decibelio por encima de los umbrales máximos previstos por la Ordenanza municipal".

Desde el Ayuntamiento se ha aclarado que las medidas cautelares no afectan a otras actividades navideñas programadas en la plaza de Zocodover, como la Gran Bola de Navidad. Sin embargo, queda pendiente esclarecer si afecta a eventos como el concierto de Año Nuevo.