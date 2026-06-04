Toledo vive un Corpus especial con el VIII centenario de su Catedral y la visita del Papa omnipresentes

Procesión del Corpus en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un año más, la ciudad de Toledo ha vuelto a abarrotarse para vivir y disfrutar de su Corpus Christi, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, en una jornada en la que el Papa León XIV ha estado omnipresente por su inminente visita a España y que también ha sido especial por la celebración este año del octavo centenario de la Catedral, primada de España.

Una jornada en la que, aunque el sol ha brillado sobre la Custodia de Arfe transmitiendo su brillo único, el calor ha dado un pequeño respiro a participantes en el cortejo y espectadores, ya que no han llegado a superarse los 30 grados durante la mañana en una celebración en la que, habitualmente, las temperaturas pueden llegar a ser mucho más altas.

En todo caso, la ciudad estaba bien pertrechada para la tradicional lucha contra el calor en este día y el Ayuntamiento había previsto esta circunstancia disponiendo cuatro puntos de reparto de agua en la plaza del Ayuntamiento, la plaza de San Vicente, la plaza de Zocodover y la plaza Mayor. Tampoco han faltado los abanicos para dar un soplo de aire fresco a los más acalorados.

A pesar de todas las precauciones, según Cruz Roja, la jornada se ha saldado con nueve avisos, cinco asistencias y un traslado, la mayoría debido a golpes de calor.

Oriundos y visitantes han podido disfrutar de la capital regional, engalanada este jueves para la ocasión con más de 6.000 elementos decorativos instalados a lo largo de 1.700 metros lineales y ornamentada con cerca de mil plantas --entre geranios, petunias y lavanda aromática-- y más de 40.000 tallos de flor cortada, junto con abundante ornamentación vegetal, obra de más de 70 floristas tanto toledanos como llegados de otros rincones de España como Sevilla, Zamora, Burgos o León.

Así, ha arrancado a las 8.00 horas con el tradicional disparo de las bombas reales, seguido del desfile de gigantones y cabezudos precedido por la Tarasca y la santa misa en rito hispano-mozárabe presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

Tras finalizar la Santa Misa, la Custodia de Arfe ha salido por la Puerta Llana de la Catedral Primada apenas unos minutos después de las 12.00 horas --aunque los primeros participantes en la procesión comenzaban a salir del templo alrededor de una hora antes-- entre aplausos de los asistentes para iniciar el recorrido procesional por las calles de Toledo cubiertas con los tradicionales toldos y tapizadas de cantueso, romero y tomillo.

El himno nacional, cañonazos, salvas reales y el repiqueteo de las campanas de la Catedral y de todas las iglesias de la ciudad han recibido a la gran torre eucarística, de más de tres metros de altura y compuesta de 183 kilogramos de plata y 18 de oro, que, realizada durante ocho años por Enrique de Arfe, ha brillado con el resplandor que le caracteriza.

Durante el recorrido, el Santísimo Sacramento ha estado acompañado por cofradías, hermandades, grupos de jóvenes, bandas de música, niños de Primera Comunión, órdenes afincadas en Toledo, miembros del Seminario Diocesano, del clero, de la Academia de Infantería y de la Universidad regional, así como pajecillos, acólitos, timbaleros y autoridades civiles y militares.

La comitiva, tras llegar a los Cuatro Tiempos, se ha encaminado hacia la plaza Mayor, calle Martín Gamero, calle Comercio y plaza de Zocodover.

Ha sido cuatro minutos pasadas las 12.30 horas cuando una lluvia de pétalos y aplausos anunciaba la llegada a la plaza de Zocodover de la Custodia, que se ha situado, como es tradición, bajo el Arco de la Sangre, momento en el que se ha hecho el silencio para escuchar la alocución del arzobispo.

Tras sus palabras, se ha escuchado el Aleluya de Haendel y, entre vítores y aplausos, la Custodia ha emprendido de nuevo el camino hacia el templo Primado a las 12.55 horas, por donde ha hecho su entrada pasados unos minutos de las 14.00 horas, acompañada de salvas de morteros y el himno de España. Una vez terminada la procesión, ha tenido lugar la tradicional parada militar en la plaza de Zocodover.

ASISTENTES

Entre los responsables políticos que han procesionado se encontraban el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que estaba flanqueado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla.

La Corporación municipal ha estado presidida por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que ha felicitado a los toledanos en el "día grande" de la capital regional, agradeciendo a todos los que hacen posible que Toledo "se convierta durante unos días en la ciudad más espectacular y más bonita del mundo".

En nombre de las Cortes, han participado en la procesión --además de su presidente, Pablo Bellido--, el vicepresidente segundo, Santiago Lucas-Torres (PP); la secretaria primera, Charo García Saco (PSOE); y la secretaria segunda, Tania Andicoberry (PP).

En representación del Grupo Parlamentario Vox, han acudido sus cuatro diputados: David Moreno, Iván Sánchez, Luis Blázquez y Francisco Cobo. Moreno, en representación de todos ellos, ha mostrado la "inmensa alegría "de su partido por participar en el momento en el que "el Señor pasea por las calles".

Por parte del PP, ha procesionado su presidente regional, Paco Núñez; la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo; y el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano. Núñez no ha dudado en destacar que Toledo ha lucido "de manera increíble" y ha destacado "el olor propio del Corpus, las calles engalanadas y una ciudad que vive con fervor, con devoción, su día grande".

De su lado, por parte del PSOE han desfilado en la procesión los diputados Silvia Fernández y Álvaro Toconar.

Mientras, por parte de la Diputación de Toledo han participado los 14 diputados provinciales con representación en el equipo de Gobierno, 13 de ellos del PP y uno de Vox, liderados por la presidenta de la Institución provincial, Concepción Cedillo.

Desde la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han participado en la procesión los docentes con traje académico, estudiantes y una representación del Consejo de Dirección, con el rector, Julián Garde, al frente.