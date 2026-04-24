Toledo volverá a celebrar en mayo 'El Mes de tu Provincia' con una programación cultural con más de 100 actividades

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha presentado este viernes el programa 'El Mes de tu Provincia', una propuesta cultural, social y participativa que se desarrollará durante todo el mes de mayo en el conjunto de la provincia, en torno a la celebración del Día de la Provincia, el próximo 25 de mayo.

La portavoz de la institución provincial, Soledad de Frutos, ha sido la encargada de detallar una programación que llegará a más de 50 municipios, con un impacto que alcanzará al conjunto de localidades de la provincia, con el objetivo de acercar la cultura y el ocio a todos los rincones, con más de 100 actividades propuestas en todas las comarcas toledanas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante su intervención, ha subrayado el enfoque integrador del proyecto: "Queremos llevar la cultura, el ocio y la participación a los máximos rincones de nuestros municipios", destacando además que la iniciativa busca "seguir uniendo a nuestros pueblos y a nuestra gente en torno a un sentimiento compartido de orgullo por ser toledanos".

Para De Frutos 'El Mes de tu Provincia' se consolida como una apuesta para vertebrar el territorio a través de la cultura. La programación incluye actividades de todo tipo: música, danza, teatro, flamenco, exposiciones, talleres educativos, conferencias, rutas, festivales, mercados temáticos, competiciones deportivas o propuestas innovadoras como la realidad virtual y el SimRacing.

Las actividades se celebrarán tanto en municipios como en espacios emblemáticos de la Diputación, como el Centro Cultural San Clemente o el Sitio Histórico de Santa María de Melque, que también acogerá una Junta de Gobierno de carácter itinerante, reforzando la cercanía institucional.

La portavoz provincial ha indicado algunas de las actividades previstas, tales como 'Cultura y Gastronomía: Patrimonio y Sabores de la provincia' en La Guardia; espectáculos escénicos en Totanés o Torrico; música en Azután; teatro en Mora; talleres de arqueología en Guadamur; jornadas astronómicas en Miguel Esteban o eventos singulares como el mercado romano de Argés y el Festival Internacional de Guitarra Española en Sartajada.

CULTURA COMO NEXO DE UNIÓN

De Frutos ha insistido en el valor de la cultura como herramienta de cohesión: "Estamos convencidos de que la cultura es un nexo de unión de los pueblos, y una razón de peso para creer en lo que somos y a lo que aspiramos como provincia".

En este sentido, ha defendido la importancia de reforzar los vínculos entre municipios en un contexto complejo: "Vivimos tiempos en los que, más que nunca, es necesario recordar que lo que nos fortalece es aquello que compartimos".

La Diputación reafirma así su compromiso con el acceso universal a la cultura, la dinamización del medio rural y el fortalecimiento de la identidad provincial, apostando por una programación abierta, participativa y cercana a la ciudadanía.

Uno de los momentos más destacados, ha señalado Soledad de Frutos, será la Gala de la Provincia, que se celebrará el 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Toledo. Será la primera edición de este evento, en el que se entregarán diez reconocimientos a personas, colectivos y entidades en ámbitos como la cultura, la acción social, la sostenibilidad o la promoción del territorio.

La portavoz ha remarcado el carácter simbólico de esta cita, concebida para poner en valor "lo mejor de nuestra tierra, su talento y su compromiso".

"'El Mes de tu Provincia' es mucho más que un conjunto de actividades; es una forma de llevar la cultura y el ocio a todos los rincones, de impulsar la participación ciudadana y de reforzar el sentimiento de provincia que todos compartimos", ha concluido.

La Diputación de Toledo invita a todos los ciudadanos a participar en esta iniciativa que, durante 30 días, convertirá la provincia en un espacio común de cultura, encuentro y celebración.