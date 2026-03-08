Tolón afirma que el Gobierno "trabaja ya" ante el colapso de la justicia en C-LM por los casos de violencia machista

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante la Conferencia Sectorial de Educación, en la sede del Ministerio, a 6 de marzo de 2026, en Madrid (España). La ministra informará a los consejeros de las Comunidades Autón - Isa Saiz - Europa Press

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado este domingo que el Gobierno "traba ya" ante el colapso de la justicia castellanomanchego por los casos de violencia de género que ha denunciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Así lo ha indicado Tolón a preguntas de los medios momentos antes de participar en la manifestación convocada por la Plataforma 8M de Toledo, tras la entrevista publicada por Europa Press a la presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, en la que denunciaba esta situación.

"Conozco la situación y este Gobierno está trabajando ya", ha dicho, para agregar que se está haciendo hincapié "no solamente en Toledo Capital sino en Illescas para reforzar algo tan importante como son los juzgados que juzgan a los maltratadores".